 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Бывает... Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь

Здравствуйте, редакция. В городе Нукус, в 50 метрах от школы имени Юсупова по ул. Досназарова, функционирует «Чайная», торгующая алкоголем навынос и с возможностью там же употребить - как рюмочная. Тем самым нарушается постановление правительства Узбекистана «Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан». Пункт 60 этого документа запрещает реализацию алкогольной и табачной продукции: в предприятиях торговли, расположенных в радиусе менее чем пятьсот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Когда я обратился к директору школы, он просто отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Возможно, торговец алкоголем является родственником какого-нибудь чиновника. Только вот детей жаль.

Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь

Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь


Читатель



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1141     9 октября 2017


Пересечения по теме
  • По секрету с того свету 24 ноября 2016 в рубрике Бывает...
  • Владимира Норова раздели в Германии 28 марта 2012 в рубрике Бывает...
  • Джамшид мне брат, но истина дороже 15 ноября 2011 в рубрике Бывает...
  • «Freedom House» лишили права 8 сентября 2006 в рубрике Бывает...
  • Похотливый Курбан 20 ноября 2010 в рубрике Бывает...
  • Славно поработали, славно отдохнем 5 августа 2013 в рубрике Бывает...
  • UzMetronom и другие - в открытом доступе 29 декабря 2016 в рубрике Бывает...
  • Два пожара за сутки. Задумаешься… 7 июля 2008 в рубрике Бывает...
  • Печать в печали 10 апреля 2013 в рубрике Бывает...
  • 5000 долларов за ночлег в подворотне 3 декабря 2012 в рубрике Бывает...
  • Обходи быка сзади. Хряка - тоже 3 августа 2009 в рубрике Бывает...
  • Ушли в Nirvana 12 сентября 2013 в рубрике Бывает...
  • Правозащитники тоже пьют... 20 июня 2007 в рубрике Бывает...
  • Правозащитники готовят осаду посольства 1 февраля 2007 в рубрике Бывает...
  • И на старуху бывает проруха 3 декабря 2006 в рубрике Бывает...


    •
     
    Архив новостей
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Товарищи учёные, доценты с кандидатами...
      9 октября 2017 в рубрике Связи
    2. Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь
      9 октября 2017 в рубрике Бывает...
    3. Мардикёрам жить не сладко
      8 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    4. Никто не забыт
      8 октября 2017 в рубрике Ситуация
    5. И начнут бороздить поля «голубые корабли»
      7 октября 2017 в рубрике Ситуация
    6. Орлёнок, орлёнок, лети выше солнца
      6 октября 2017 в рубрике Назначения
    7. Все яйца в одной корзине
      5 октября 2017 в рубрике Братья
    8. Кауфман был бы не против
      4 октября 2017 в рубрике Факт
    9. Под крылом орлана
      4 октября 2017 в рубрике Мнение
    10. Еще один проспект станет открытым
      3 октября 2017 в рубрике Факт
    11. Самый ответственный секретарь
      3 октября 2017 в рубрике Лица
    12. Совместные пляски
      3 октября 2017 в рубрике Братья
    13. О реабилитации речь не идёт
      2 октября 2017 в рубрике Право
    14. Внеклассное чтение
      2 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Дадут денег?
      29 сентября 2017 в рубрике Связи
    16. Путь открыт
      29 сентября 2017 в рубрике Факт
    17. Ушёл легендарный сиделец
      28 сентября 2017 в рубрике Лица
    18. Господу помолимся
      28 сентября 2017 в рубрике Связи
    19. Первым делом пропиваем самолёты...
      27 сентября 2017 в рубрике Бывает...
    20. Политологию реабилитировали
      26 сентября 2017 в рубрике Факт
    21. Битва за сум 3
      26 сентября 2017 в рубрике Мнение
    22. Шодиевы возвращаются?
      26 сентября 2017 в рубрике Версия
    23. День рождения буржуев
      26 сентября 2017 в рубрике Дата
    24. Невостребованная Фемида
      25 сентября 2017 в рубрике Право
    25. Трупный запах
      25 сентября 2017 в рубрике Мнение
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Из соображениий безопасности?  (8485 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Бывает...
    2. Прецедент, аналогов не имеющий  (7621 просмотров)
      21 сентября 2017 с сайта Ракурс
    3. Шодиевы возвращаются?  (7486 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Версия
    4. Битва за сум 3  (7212 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Мнение
    5. Батыр Всемогущий  (7152 просмотров)
      19 сентября 2017 с сайта Мнение
    6. Президент отменил рабство  (7000 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Факт
    7. Без вины оштрафованный  (6453 просмотров)
      10 сентября 2017 с сайта Народ
    8. Ушёл легендарный сиделец  (6398 просмотров)
      28 сентября 2017 с сайта Лица
    9. «Я не жалуюсь, я только прошу...»  (6363 просмотров)
      14 сентября 2017 с сайта Народ
    10. День рождения буржуев  (5975 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Дата
    11. Путь открыт  (5929 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Факт
    12. Двадцать лет стоим на пороге  (5892 просмотров)
      17 сентября 2017 с сайта Братья
    13. Комил Его Величество  (5848 просмотров)
      18 сентября 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    14. Первым делом пропиваем самолёты...  (5840 просмотров)
      27 сентября 2017 с сайта Бывает...
    15. Президента встретила Кэрол  (5130 просмотров)
      19 сентября 2017 с сайта Факт
    16. Трупный запах  (4986 просмотров)
      25 сентября 2017 с сайта Мнение
    17. Самый ответственный секретарь  (4812 просмотров)
      3 октября 2017 с сайта Лица
    18. Не стой под трубой  (4671 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Бывает...
    19. Живём, как можем  (4542 просмотров)
      13 сентября 2017 с сайта Культура
    20. В Америку на смотрины  (4428 просмотров)
      17 сентября 2017 с сайта Связи
    21. Дадут денег?  (4405 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Связи
    22. Еще один проспект станет открытым  (4287 просмотров)
      3 октября 2017 с сайта Факт
    23. Узбекистан открыт для диалога  (4258 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Связи
    24. Кауфман был бы не против  (4189 просмотров)
      4 октября 2017 с сайта Факт
    25. Званый гость  (4149 просмотров)
      24 сентября 2017 с сайта Братья
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства