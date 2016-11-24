Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь



Здравствуйте, редакция. В городе Нукус, в 50 метрах от школы имени Юсупова по ул. Досназарова, функционирует «Чайная», торгующая алкоголем навынос и с возможностью там же употребить - как рюмочная. Тем самым нарушается постановление правительства Узбекистана «Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан». Пункт 60 этого документа запрещает реализацию алкогольной и табачной продукции: в предприятиях торговли, расположенных в радиусе менее чем пятьсот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.



Когда я обратился к директору школы, он просто отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Возможно, торговец алкоголем является родственником какого-нибудь чиновника. Только вот детей жаль.



