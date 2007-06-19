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Народ и банко-маты

Банкоматы, в ограниченном количестве установленные на нескольких рынках Ташкента, начали системно выходить из строя. На Мирабадском рынке банкомат в лучшем случае работает два дня в неделю, в остальное время на нём красуется табличка «По техническим причинам». Аналогично дело обстоит и на рынке Кадышева. Один из двух банкоматов регулярно простаивает, у другого очередь человек в сто.

Почему никто не призовёт банкиров к ответственности, почему они могут позволить себе игнорировать распоряжения президента страны, дискредитируя провозглашенный им курс на принципиальные изменения во взаимоотношениях народа и государства? Только потому, что у кого-то из них не достроен очередной дворец, оформленный на родственника, не куплен очередной дорогой автомобиль и ещё не все деньги выведены за пределы Узбекистана? Глава государства назвал банкиров ворьём, но ворьё должно сидеть в тюрьме, а не в шикарных офисах. Я так понимаю.

Народ и банко-маты


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Просмотров: 1096     12 октября 2017


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