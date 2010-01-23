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Газета - ум, честь и совесть?..

9-14 октября 2017 года

Ведущие республиканские газеты 10 октября под заголовком «Реформы в сфере образования дают высокие результаты» опубликовали материал о совещании, которое провел президент  по вопросам реформирования сферы образования, дальнейшего развития системы профессионального образования и совершенствования тестовых испытаний по приему в бакалавриат высших учебных заведений. «На совещании было уделено особое внимание вопросам овладения молодежью профессиями, воспитания учащихся в духе патриотизма и уважения национальных ценностей», - пишет УзА.

Как отмечается, глава государства дал соответствующие поручения должностным лицам по вопросам дальнейшего реформирования системы образования, разработки предложений по совершенствованию тестовых испытаний для поступления в бакалавриат высших образовательных учреждений, внедрению соответствующего передового опыта развитых государств, обеспечению прозрачности тестовых испытаний.

В этом же номере газеты поместили отчет УзА, озаглавленный «Обсуждены вопросы развития свободных экономических зон и малых промышленных зон». В нем сообщается, что президент провел совещание, посвященное анализу эффективности работы по развитию свободных экономических и малых промышленных зон.

На первых полосах газет 10 октября также размещен указ «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства».

В печатных изданиях 11 октября опубликован указ «Об учреждении памятного знака «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» и Постановление «Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».

В этих номерах республиканских газет опубликовано короткое сообщение «Президент Узбекистана прибыл в город Сочи». А на следующий день, 12 октября, опубликован отчет УзА «Сочинский саммит СНГ». Газеты 13 октября напечатали полный текст выступления президента на заседании Совета глав государств СНГ.

В печатных СМИ 13 октября опубликовано сообщение УзА «Президент Узбекистана принял Специального докладчика ООН».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 11 опубликованы сообщения «В Законодательной палате Олий Мажлиса сформированы две новые комиссии». «В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан сформированы сразу две комиссии: по вопросам молодежи, а также семьи и женщин», - пишут газеты.

Ряд изданий 12 октября перепечатали сообщение УзА о том, что в Узэкспоцентре 11 октября открылась Национальная выставка-ярмарка продукции Республики Таджикистан. «В ней участвуют предприниматели и представители более 150 компаний Таджикистана, осуществляющих деятельность в таких сферах, как нефть и газ, транспорт, полезные ископаемые, агропромышленность, фармацевтика, легкая промышленность, перерабатывающее производство, здравоохранение, образование, наука и техника, туризм», - пишет УзА.

В газете «Хуррият» 11 октября под рубрикой «К 80-летию государственного и общественного деятеля Ислама Каримова» опубликована большая статья под заголовком «Дальновидность или путь в мировое сообщество». Автор пишет о том, что в сфере языка И.Каримов проводил очень дальновидную политику. «Сегодня мы свободно и широко пользуемся родным языком. Это добиться было не просто», - пишет автор. При этом он называет мудрым и дальновидным его решение о внедрении латиницы, которая является международным письмом.

В газете XX Asr опубликована большая статья, озаглавленная «Пассивность». Автор пишет о том, что депутаты Сырдарьинского областного кенгаша изучили работу малой промзоны в Янгиере и выявили отставание от планировавшихся заданий и многие другие проблемы.

Партийное издание «Адолат 13 октября опубликовало большой критический материал под заголовком «Печать: кому нужны некачественные издания?». Представитель Узбекского агентства печати и информации сообщил о том, что многие издания работают в нарушение своих уставов, публикуют материалы низкого качества, противоречащие менталитету и национальным ценностям, низкие в идейном и полиграфическом плане. «Есть и такие газеты, которые после регистрации выпускают только один номер, а затем останавливаются», - отмечает собеседник издания.

Газета «Мохият» в заметке «Фальшивый медосмотр, кому-то необходимость, а кому-то во вред» поднимает тему справок о состоянии здоровья, которые в медучреждениях нередко выдают «за спасибо». Автор рассуждает о том, что нередко больные воспитатели в детских садиках или официантки в ресторанах работают со справками, полученными таким путем. «Почему мы не стыдимся брать фальшивые справки. Прежде всего мы обманываем себя. Но мы не думаем о том, как дорого этот обман обходится обществу», - пишет автор.   
     
Газета «Жамият» 13 октября опубликовала статью «Устный приказ выше закона?». В ней речь идет о мытарствах гражданина, который выписавшись из Чирчика, хотел прописать по месту нового места жительства в Кибрайском районе. В паспортном столе ему порекомендовали обратиться к начальнику. Тот сказал, что прописка в районе закрыта и вообще он должен был, прежде чем выписаться из Чирчика, прийти сюда и уточнить, может ли получить прописку. Гражданина предупредили, чтобы он быстро обратно прописался в Чирчике, в противном случае, его могут оштрафовать. А тот, в свою очередь, не может никак понять, в каких законах прописаны эти правила?


Газета - ум, честь и совесть?..


Соб. инф.



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Просмотров: 397     15 октября 2017


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