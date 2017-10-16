Островок невезения



Похоже, уходящее правительство Кыргызстана делает все, чтобы показать собственную недееспособность. Сегодня весь мир насмехается над странным и нелогичным поведением президента и премьер-министра Кыргызстана, которые, видимо, намерены в последние дни своего правления рассорить страну со всеми соседями. А заодно окончательно уронить имидж страны в международной политике.



Сначала сам А.Атамбаев в крайне жестких выражениях высказался о внутренней политике Казахстана. В результате, под конец его президентства он, фактически, разрушил дружеские отношения с Астаной. Сначала МИД РК, а затем и премьер-министр Казахстана высказали недовольство совсем недипломатичным поведением уходящего президента. Более того, оценку соседу дал и президент Казахстана, намекнув на его «нервное состояние».



В результате Казахстан пошел на непопулярные, но вполне логичные меры - ввел усиленный режим на собственных границах, опасаясь повторения беспорядков семилетней давности. Тогда через границу хлынул поток беженцев, вместе с которыми на территорию РК попали, в том числе, и некоторые радикальные экстремисты. А если учесть, что в период правления А.Атамбаева в стране расцвел исламский экстремизм под видом «мирного течения» «Таблиги джамаат» (который, кстати, запрещен на всей территории СНГ, кроме Кыргызстана), то вполне резонно, что соседи Кыргызстана хотят защититься от проникновения в страну всякого рода проповедников.



Но правительство А.Атамбаева раздуло из этого очередной скандал. Более того, оно попыталось повысить на нем собственную значимость. И главным героем спектакля под названием «Как Бишкек на Астану надавил» стала история, которую рассказал на своей странице в Фейсбук премьер-министр страны Сапар Исаков.



«11 октября в рамках саммита Евразийского экономического совета я переговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о сложившемся положении на кыргызско-казахской границе. После переговоров казахстанский лидер поручил правительству Казахстана решить все вопросы, возникшие на границе», - написал он.



Разумеется, в комментариях тут же запели песни восхищенные боты. Мол, молодец наш премьер, с самим президентом РК договорился.



Восхищались правда недолго. Потому как в Астане удивились великой миссии и роли, которую сыграл С.Исаков в международной политике. И заявили, что сообщение премьер-министра Кыргызстана не более, чем утка. Обычная ложь.



В заявлении Астаны не отрицается, что С.Исаков подошел поздороваться с Н.Назарбаевым. Но «не соответствует действительности информация о том, что «президент Казахстана дал задание правительству решить пограничный вопрос». «По данному поводу было дано поручение провести межправительственное совещание».



А вот еще одна выдающаяся мысль кыргызского премьера. Он посоветовал России увеличить свое военное присутствие в Кыргызстане и разместить на юге республики российскую военную базу. При этом с российским коллегой - премьер-министром Д.Медведевым он эту тему даже не обсуждал.



Похоже, что С.Исаков страдает манией величия - хочет, как минимум, рулить всей международной политикой в регионе, диктуя странам, что и как им делать. А такое поведение, как известно, в медицине расценивается как комплекс неполноценности или психическое заболевание. Впрочем, учитывая его предыдущие поступки, вполне возможно, что он просто не способен на продуманные поступки.



Амбициозный 40-летний С.Исаков - премьером стал исключительно благодаря продвижению уходящего президента. Если посмотреть на всю карьеру С.Исакова, то становится понятным: раньше его двигал папа (который в советское время был активным партийным деятелем), а потом он вполне успешно освоился целовать руку ближайшего начальника. Чем и заслуживал успехи в карьере.



А иначе как объяснить тот факт, что за неполных 15 лет он из простого преподавателя дорос до таких вершин. И, кстати, с самого начала его двигал вверх именно А.Атамбаев. Например, 30-летнего С.Исакова, который всего 4 года проработал в системе МИД, но уже успел побывать атташе, секретарем и завотделом двустороннего сотрудничества международно-правового департамента Министерства иностранных дел КР, назначают сразу на должность заведующего отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Кыргызстана, а затем и завотделом внешних связей аппарата правительства.



С приходом А.Атамбаева на пост президента С.Исаков возглавлял отдел внешней политики администрации президента, а спустя год прыгнул сразу в аппарат первого лица.



Но, видимо, плохо С.Исаков усвоил дипломатический этикет, если такие глупости на премьерском посту говорит. Хотя, надо сказать, что он и на других должностях разумностью не отличался. Впрочем, возможно именно для этого его и приблизил к себе А.Атамбаев - чтобы он просто выполнял поручение, как этакий, мальчик на побегушках недалекого ума, но преданный.



Вот, например, ярчайший провальный случай неразумного государственного мышления. С.Исаков активно лоббировал интересы чешской компании Liglass Trading CZ sro, которая должна была вложить в строительство и ввод в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций почти 400 миллионов евро. За свое лобби он получил 37 миллионов долларов США. Точнее, деньги должны были быть перечислены в бюджет страны в качестве первоначального взноса от компании. Но попали в карман С.Исакова. Он же потом и дал поручение разорвать контракт с чехами.



А вот еще один пример бизнес-провала государственного уровня С.Исакова, но с материальной выгодой для него - попытка продажи 100 процентов госпакета акций ЗАО «Альфа Телеком».

13,5 миллиардов сомов за компанию крупнейшего в стране мобильного оператора, согласилась заплатить гражданка России Елена Нагорная. (К слову, первоначально «Альфа Телеком» планировали продать на треть дороже). Казалось бы - вот она, новая миллиардерша, о которой никто никогда не слышал. Но выяснилось, что не слышали потому, что нет никакой миллиардерши. Есть владелица уличных киосков в Москве и продавщица африканских продуктов питания на российском рынке.



Только ценой неимоверных усилий противников продажи удалось объявить тендер несостоявшимся. Но опять интересы торговки африканскими пряностями продвигал сам С.Исаков. Он же выступал едва ли не защитником её репутации.



Хорош же чиновник, на счету которого ни одно успешного для страны проекта. Зато масса провалов. А вот теперь еще и дипломатический.



Плохо же учили господина С.Исакова в Международном университете Кыргызстана, если он не знает элементарных правил поведения на высоких государственных должностях. Впрочем, о кодексе чести госслужащего, судя по всему, С.Исаков тоже имеет весьма смутное представление. Иначе бы не «засветился» в подобных скандалах.



Впрочем, премьер вполне соответствует поведению того, кто его на эту должность рекомендовал. А потому рассчитывает получить народное признание, обедая в детских домах и активно раздавая комментарии подконтрольным СМИ на тему: «Каким я вижу будущее процветание Кыргызстана». Понятно, что с таким управляющим республика вряд ли поднимется в международных рейтингах развитых стран выше банановой республики. Зато станет объектом насмешек всего мирового сообщества.



