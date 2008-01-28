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Бои без правил

Странные неожиданные инциденты часто заставляют задуматься – что это было случайность или чей- то злой умысел?  Репетиция социального конфликта перед чем-то большим? Тогда в чьих это интересах?

В третьей декаде сентября 2017 года в Москве произошёл инцидент с участием нескольких сот выходцев из Средней Азии. У торгового центра «Москва»  пересеклись интересы трудовых мигрантов и сотрудников частного охранного предприятия. В ходе выяснения отношений сильно пострадал гражданин Таджикистана, позже помещённый в больницу. Ранение своего соотечественника только разгневало остальных представителей таджикской диаспоры и спровоцировало несанкционированное массовое мероприятие с элементами митинга и драки между иностранными гражданами и сотрудниками ЧОП.
 
Правоохранительные органы были вынуждены жёстко вмешаться, а сам инцидент привлёк внимание российских СМИ. Толерантные журналисты старательно замалчивали словосочетание межэтнический конфликт, заменяя его нейтральным определением – бытовой конфликт.

Не будем спорить. Бытовой, так бытовой. Ну, собрались более 200 уроженцев среднеазиатской республики, ну пошумели. Ну, потревожили несколько десятков сотрудников ОМОН и Росгвардии, осуществлявших в течении нескольких суток круглосуточное патрулирование торгового центра «Москва». Ничего ведь страшного не случилось. Во всяком случае, в этот раз.

Почему иностранные граждане, приехавшие в Россию с желанием заработать, пошли на нарушение правовых норм и образовали критическую ситуацию в центре мегаполиса? Насколько лидеры среднеазиатских диаспор знают, что творится в умах их соотечественников? Насколько силён в мигрантах протестный потенциал и чем это грозит российскому обывателю? А властям среднеазиатских республик?

Существует стереотип, согласно которому большинство мигрантов живут на территории РФ по схеме: дом- работа - рынок- дом. Однако мигранты охотно посещают и торговые центры. Торговый центр – это относительно безопасное пространство. Там мигранты гуляют, сидят на скамейках, едят, наблюдают за окружающими. Процесс адаптации в действии.

Для них это возможность выйти из перенаселенной квартиры, где живут по 5-10 человек, комфортно провести время и пообщаться. Торговые центры  в центральной части городов, где можно сделать красивое фото и затем отправить его родным, чтобы успокоить их, вселить уверенность, что адаптация в чужом государстве проходит успешно. Порой это всего лишь иллюзия благополучия.

Зачастую мигранты  теряются в крупных городах. Они уже не знают, что именно им делать. И это действительно проблема. Миграция связана с ценностной дезориентацией. Эти молодые группы очень уязвимы и одновременно неудобны. Социального контроля своего сообщества (старейшин, родителей) над ними уже нет. Как нет и понимания того, какие культурные и социальные нормы существуют у жителей большого города, да еще и в другой стране.

Есть у мигрантов и «свои» места, которые возникают тогда, когда возникает дискриминация, и мигрант не может войти в общее пространство. Это, например, спортивные клубы с бойцовской направленностью.

Молодые мигранты, в том числе с радикальными настроениями, всё больше придают значение спортивной подготовке. И зачастую это не просто занятия на спортплощадке, а усиленная подготовка по развитию выносливости и физической силы, а также отработка навыков по овладению основам рукопашного боя.

Если рассматривать в этом аспекте столичный регион, то первые легальные бойцовские клубы для мигрантов были открыты в Москве ещё в конце нулевых годов. Часть из них была ориентирована на граждан Киргизии, другая часть - на граждан Таджикистана. Занимались в них и граждане Узбекистане – вольной борьбой и национальной борьбой – кураш. Но легально оформить свой спортивный клуб гражданам Узбекистана пока не удалось, либо они посчитали, что тренироваться легально нецелесообразно. Поскольку дома, в Узбекистане, все спортивные секции единоборств находятся под жестким контролем специальных служб, то устав от надзора, узбекские спортсмены-тренеры на чужбине предпочитают глоток свободы и невидимость. Хотя этот же воздух свободы может сыграть с ними злую шутку.

Данные клубы достаточно популярны - как у мигрантов уже в хорошей физической форме, так и у начинающих. Возраст посетителей – от 16 до 30 лет. Руководители этих клубов, выходцы из Средней Азии, любят подчеркнуть причину популярности своих заведений – возможность в чужой стране чувствовать себя увереннее. Расположены подобные клубы по всей Москве, чаще за кольцевыми станциями метро. Пик активности в них – с 20.00 до 23.00.

Есть среди спортсменов из Средней Азии и свои ментальные различия. Так, киргизы стараются догнать по спортивным достижениям борцов из Чечни и Дагестана, равняются на них, берут с них пример. Кавказская линия поведения на улицах российских городов, такие её черты как независимость и задиристость, порой агрессивность становятся всё более привлекательными для киргизов, а также для таджиков и узбеков.

Не первый год можно наблюдать в социальных сетях картинки и фото восточных джигитов с подписями – «Чеченцы и киргизы – братья», «Узбеки и чеченцы – мы одной крови» и т.п. Стоит отметить и ещё одну интересную деталь – на тренировках наиболее религиозные киргизы, останавливают тренировочный процесс для совершения намаза, и пока 10-15 человек молятся, остальные 50-60 терпеливо ждут. Всё как в родной Азии.

Есть и женские группы спортивной и бойцовской подготовки по 5-7 человек, чаще всего курсы самообороны. Воительницы из Средней Азии, физически развитые, морально подготовленные к борьбе. Весь вопрос – на чьей они будут стороне.

Среди граждан Таджикистана, занимающихся усиленной физической подготовкой и единоборствами, большое число таджикских студентов московских вузов. Таджикские бойцовские клубы широко представлены на территории РФ, в основном в крупных городах.

Спортивные и бойцовские клубы мигрантов на территории РФ таят в себе скрытую угрозу. По сути, в их стенах происходит физическая подготовка кандидатов в боевики. А если быть более точным - кандидатов в наёмники. Основная часть мигрантов испытывает значительные финансовые затруднения, и один из стимулов участия в частных бойцовых турнирах - желание подзаработать. Спонсоры клубов платят, они же «заказывают музыку». В этом разрезе бойцовские клубы - находка для исламских радикалов и экстремистских групп. Причем, если сегодня эти подготовленные бойцы на территории РФ, то же завтра, послезавтра они могут вернуться в республики Средней Азии. И присоединиться к тем деструктивным элементам на местах, чтобы попытаться дестабилизировать действующие светские режимы. И это есть повод уже сегодня задуматься над поднятой в публикации проблемой.

Бои без правил


Джалалиддин, специально для UzMetronom.com



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Просмотров: 149     16 октября 2017


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