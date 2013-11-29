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Крипторубль на подходе

Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль. Такое решение принял президент РФ, заявил на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Никифоров сослался на текст постановления правительства со всеми регламентами. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», – сказал министр.

По его мнению, крипторубль будет сделан быстро.

Крипторубль на подходе


Соб. инф.



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Просмотров: 535     16 октября 2017


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