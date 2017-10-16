Шапки долой



Прошедшие президентские выборы в Кыргызстане имели все шансы остаться в истории как голосование, которое подведет черту под эпохой нестабильности и обозначит первый полноценный, мирный транзит власти в республике. От исполнявшего свои обязанности до конца срока уходящего президента - законно избранному главе государства. Эти выборы останутся в истории. Но совсем в другом качестве. Как самые неоднозначные в летописи не только этой страны, но и всего региона.



Вопрос о легитимности президентских выборов в Кыргызстане стоял остро еще в разгар избирательной кампании. По всей республике фиксировали факты незаконной агитации. По поводу чего члены движения «За честные выборы», состоящего из политиков, государственных и общественных деятелей, неоднократно обращались к президенту Кыргызстана, председателю ЦИК и премьер-министру с просьбой предпринять меры. Но мер никто ни разу так и не предпринял.



Что неудивительно. Высшие должностные лица Кыргызстана сами были неоднократно замечены за лоббированием интересов того или иного кандидата. А чаще всего - вполне определённого. Президент Алмазбек Атамбаев, учитывая свой пост, обязывающий по идее оставаться максимально беспристрастным ко всем претендентам, открыто поддерживал кандидата от своей социал-демократической партии, бывшего премьер-министра Сооранбая Жээнбекова. Что, безусловно, является грубейшим нарушением выборного законодательства. Вслед за президентом в агитаторы записались также должные сохранять равное отношение к кандидатам члены правительства и религиозные лидеры.



И судя по всему, также под чутким наблюдением пока еще действующего главы республики, инструментом агитации стали местные власти Кыргызстана. На заседании Жогорку Кенеша неоднократно были озвучены тревожные сообщения о том, что в отдельных районах по распоряжению властей снимают баннеры с политическими лозунгами, срывают встречи с избирателями и закрывают штабы неугодных властям кандидатов, явно не по случайности - главных соперников вышеупомянутого Сооранбая Жээнбекова. В то, что подобные действия были личной инициативой руководителей этих районов, а не отданным им сверху указанием, верится, конечно, слабо.



Еще одним скандальным моментом этих выборов стало задержание депутата Жогорку Кенеша по подозрению в подготовке государственного переворота. Задержанный Канат Исаев — ближайший соратник лидера партии «Республика» Омурбека Бабанова - главного соперника провластного С.Жээнбекова. Еще одно совпадение, которое не кажется случайным, правда? Обвинения ему выдвинули без предъявления каких-либо мало-мальски внятных доказательств. И что интересно выдвинули как раз в тот момент электоральной кампании, когда рейтинги Жээнбекова, согласно результатам социологических опросов, начали стремительно и безнадежно падать.



Помимо всех этих фактов были еще сотни других, включая, массовую рассылку сообщений с недостоверной информацией, то о снятии кандидатов с гонки, то об объединении политических сил. Были угрозы кандидатов в адрес друг друга, преследования журналистов, которые пытались разобраться во всей этой предвыборной вакханалии и вывести нарушителей на чистую воду, и массовые вбросы компрометирующих материалов. СМИ не брезговали публиковать явно субъективные, а зачастую даже ложные материалы о претендентах на президентское кресло. Особенно усердствовали государственные теле- и радиоканалы. Происходило это тоже, очевидно, не без участия официальных властей. Логической в таком контексте кульминацией этого процесса стал отказ одной из делегаций наблюдателей участвовать в выборах.



Но, как оказалось потом, все это было только лишь разминкой перед главным действием. Процесс голосования был беспрецедентным по количеству нарушений. Вбросы бюллетеней, запрещенная в день выборов агитация и голосование по чужим документам. Что называется, полный набор. На одном из участков задержали местного жителя, который пытался вбросить в урну для голосования сразу 20 бюллетеней, на другом - сделать то же самое пытался член комиссии. У него было 56 бюллетеней. И это только те случаи, что удалось зафиксировать. А представьте, сколько еще было фактов, которые так и остались незамеченными.



Учитывая все это, президентские выборы в Кыргызстане, объективно, не могут быть признаны легитимными. Думается, что требовать, как минимум, их пересмотра, как максимум - повторного проведения, в совершенно иных условиях, под пристальным надзором международных наблюдателей, с отстранением от рычагов административного ресурса действующего руководства республики – обязанность международного сообщества.



Ведь мы все хорошо помним, что Кыргызстан слишком долго и болезненно шел к тому, чтобы стать подлинно демократической страной.





