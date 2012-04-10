В поисках денег

В рамках участия делегации Узбекистана в работе осенних сессий Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.
По информации Посольства Узбекистана в США, ретранслированной МИД Узбекистана, на переговорах стороны обменялись мнениями о приоритетах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Обсуждены ключевые направления расширения партнерских отношений и реализации перспективных проектов в таких сферах, как модернизация энергетической, ирригационной и коммунальной отраслей республики, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, переработка сельскохозяйственной продукции.
Было отмечено, что принятые в недавнем времени в Узбекистане меры по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса, совершенствованию банковско-финансовой системы, а также созданию благоприятной деловой среды и инвестиционного климата будут способствовать развитию бизнеса в стране.
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