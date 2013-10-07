Всё нажито непосильным трудом?

Ряд средств массовой информации растиражировал фрагменты международного расследования происхождения многомиллионного (в долларовом эквиваленте) состояния младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Каримовой. Согласно данным французского интернет-издания Mediapart, Л. Каримова и её муж Т. Тиллаев только за период 2013-2014 годов стали богаче на 127 миллионов долларов, которые разместили на счетах оффшорных банков в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии.
Авторы расследования полагают, что состояние этой семьи, которое оценивается в миллиард долларов, нажито нечестно. Адвокаты семьи (и это понятно) считают, что бизнес Л. Каримова и Т. Тиллаев ведут по сложившимся правилам, и в нём нет криминала.
Что касается младшей дочери, по-прежнему возглавляющей представительство Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и фонд «Ты не одинок», она не комментирует результаты расследования. Индифферентно восприняли их МИД и Генеральная прокуратура Узбекистана. По крайней мере, пока.
Напомним, что скандалы, связанные с незаконным обогащением давно сопровождают практически всех членов семьи Ислама Каримова. Исключение – вдова первого президента. Старшая дочь ограничена в свободе решением узбекского суда, её кузен Акбарали Абдуллаев в начале года был задержан в Киеве по запросу прокуратуры Узбекистана, но умудрился получить статус политического беженца, оказавшись вне зоны доступа правоохранительных органов этой страны. Теперь вот младшая дочурка.
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