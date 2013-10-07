Всё нажито непосильным трудом?



Ряд средств массовой информации растиражировал фрагменты международного расследования происхождения многомиллионного (в долларовом эквиваленте) состояния младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Каримовой. Согласно данным французского интернет-издания Mediapart, Л. Каримова и её муж Т. Тиллаев только за период 2013-2014 годов стали богаче на 127 миллионов долларов, которые разместили на счетах оффшорных банков в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии.



Авторы расследования полагают, что состояние этой семьи, которое оценивается в миллиард долларов, нажито нечестно. Адвокаты семьи (и это понятно) считают, что бизнес Л. Каримова и Т. Тиллаев ведут по сложившимся правилам, и в нём нет криминала.



Что касается младшей дочери, по-прежнему возглавляющей представительство Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и фонд «Ты не одинок», она не комментирует результаты расследования. Индифферентно восприняли их МИД и Генеральная прокуратура Узбекистана. По крайней мере, пока.



Напомним, что скандалы, связанные с незаконным обогащением давно сопровождают практически всех членов семьи Ислама Каримова. Исключение – вдова первого президента. Старшая дочь ограничена в свободе решением узбекского суда, её кузен Акбарали Абдуллаев в начале года был задержан в Киеве по запросу прокуратуры Узбекистана, но умудрился получить статус политического беженца, оказавшись вне зоны доступа правоохранительных органов этой страны. Теперь вот младшая дочурка.



Авторы расследования полагают, что состояние этой семьи, которое оценивается в миллиард долларов, нажито нечестно. Адвокаты семьи (и это понятно) считают, что бизнес Л. Каримова и Т. Тиллаев ведут по сложившимся правилам, и в нём нет криминала.Что касается младшей дочери, по-прежнему возглавляющей представительство Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и фонд «Ты не одинок», она не комментирует результаты расследования. Индифферентно восприняли их МИД и Генеральная прокуратура Узбекистана. По крайней мере, пока.Напомним, что скандалы, связанные с незаконным обогащением давно сопровождают практически всех членов семьи Ислама Каримова. Исключение – вдова первого президента. Старшая дочь ограничена в свободе решением узбекского суда, её кузен Акбарали Абдуллаев в начале года был задержан в Киеве по запросу прокуратуры Узбекистана, но умудрился получить статус политического беженца, оказавшись вне зоны доступа правоохранительных органов этой страны. Теперь вот младшая дочурка.