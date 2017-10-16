Зелёный презелёный…



Законодатели Узбекистана работают над проектом новой редакции Таможенного кодекса, поскольку действующий был принят 20 лет назад и существенно отстал от шагнувшей вперед международной практики. В обновленном кодексе планируется подробно регламентировать порядок перемещения товаров физическими лицами и расширить возможности устного декларирования ими товаров. В частности, закрепить такое понятие, как «зеленый» коридор. Парадоксально, но на сегодняшний день его в кодексе нет.



