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Разговор за разговором

«Открытая журналистика в Центральной Азии» - эта тема станет лейтмотивом  конференции, которая сегодня начинает работу в Ташкенте под патронатом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и при участии журналистов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Ожидается, что свое мнение о взаимоотношениях прессы и власти выскажут не только труженики пера, микрофона и телекамеры, но и представители государственных структур. Дискуссия обещает быть интересной.

Разговор за разговором


Соб. инф.



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Просмотров: 984     18 октября 2017


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