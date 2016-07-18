Разговор за разговором



«Открытая журналистика в Центральной Азии» - эта тема станет лейтмотивом конференции, которая сегодня начинает работу в Ташкенте под патронатом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и при участии журналистов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Ожидается, что свое мнение о взаимоотношениях прессы и власти выскажут не только труженики пера, микрофона и телекамеры, но и представители государственных структур. Дискуссия обещает быть интересной.