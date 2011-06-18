Министр для самых маленьких



Указом президента Узбекистан Агрепина Васильевна Шин назначена на должность министра дошкольного образования.



Это совершенно новое министерство, которого ранее в стране никогда не существовало. Оно будет координировать работу детских садов, яслей, различных общественных структур, способствующихкомплексному развитию у малышей.