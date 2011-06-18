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Министр для самых маленьких

Указом президента Узбекистан Агрепина Васильевна Шин назначена на должность министра дошкольного образования. Это совершенно новое министерство, которого ранее в стране никогда не существовало. Оно будет координировать работу детских садов, яслей, различных общественных структур, способствующихкомплексному развитию у малышей.

Министр для самых маленьких


Соб. инф.



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Просмотров: 415     20 октября 2017


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