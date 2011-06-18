Министр для самых маленьких

Указом президента Узбекистан Агрепина Васильевна Шин назначена на
должность министра дошкольного образования. Это совершенно новое
министерство, которого ранее в стране никогда не существовало. Оно будет
координировать работу детских садов, яслей, различных общественных структур,
способствующихкомплексному развитию у малышей.
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