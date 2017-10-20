Обменялись мнениями



19 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны. Глава нашего государства в начале беседы искренне поздравил Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года.



Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.



Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.



Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской Государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.



Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец этого месяца.



Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.



Он заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.



Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской Государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец этого месяца.Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.Он заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.