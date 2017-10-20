 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Братья Обменялись мнениями
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Обменялись мнениями

19 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны. Глава нашего государства в начале беседы искренне поздравил Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года.

Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.

Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской Государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.

Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец этого месяца.

Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.

Он заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

Обменялись мнениями


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 429     20 октября 2017



 
Архив новостей
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 







 		Последние новости по рубрикам
  1. Министр для самых маленьких
    20 октября 2017 в рубрике Назначения
  2. Обменялись мнениями
    20 октября 2017 в рубрике Братья
  3. Верховный суд восстановил законность
    19 октября 2017 в рубрике Резонанс
  4. Разговор за разговором
    18 октября 2017 в рубрике Факт
  5. Чеченский след
    16 октября 2017 в рубрике Связи
  6. Крипторубль на подходе
    16 октября 2017 в рубрике Братья
  7. Шапки долой
    16 октября 2017 в рубрике Мнение
  8. В поисках денег
    16 октября 2017 в рубрике Экономика
  9. Зелёный презелёный…
    16 октября 2017 в рубрике Факт
  10. Бои без правил
    16 октября 2017 в рубрике Ситуация
  11. Всё нажито непосильным трудом?
    16 октября 2017 в рубрике Лица
  12. Пепел и Алмаз
    15 октября 2017 в рубрике Мнение
  13. Хороший фарси найдёт применение
    15 октября 2017 в рубрике Связи
  14. Вернулся на малую родину
    15 октября 2017 в рубрике Назначения
  15. Островок невезения
    15 октября 2017 в рубрике Мнение
  16. Газета - ум, честь и совесть?..
    15 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  17. Олигарх занялся извозом
    14 октября 2017 в рубрике Бывает...
  18. Не нужен нам берег сибирский
    13 октября 2017 в рубрике Право
  19. Неоплаченная драматургия
    12 октября 2017 в рубрике Бывает...
  20. Народ и банко-маты
    12 октября 2017 в рубрике Ситуация
  21. Так хорошо ещё не было
    11 октября 2017 в рубрике Братья
  22. Товарищи учёные, доценты с кандидатами...
    9 октября 2017 в рубрике Связи
  23. Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь
    9 октября 2017 в рубрике Бывает...
  24. Мардикёрам жить не сладко
    8 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  25. Никто не забыт
    8 октября 2017 в рубрике Ситуация
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Из соображениий безопасности?  (9016 просмотров)
    20 сентября 2017 с сайта Бывает...
  2. Прецедент, аналогов не имеющий  (8102 просмотров)
    21 сентября 2017 с сайта Ракурс
  3. Шодиевы возвращаются?  (8063 просмотров)
    26 сентября 2017 с сайта Версия
  4. Битва за сум 3  (7658 просмотров)
    26 сентября 2017 с сайта Мнение
  5. Президент отменил рабство  (7462 просмотров)
    22 сентября 2017 с сайта Факт
  6. Ушёл легендарный сиделец  (7071 просмотров)
    28 сентября 2017 с сайта Лица
  7. Путь открыт  (6718 просмотров)
    29 сентября 2017 с сайта Факт
  8. День рождения буржуев  (6388 просмотров)
    26 сентября 2017 с сайта Дата
  9. Первым делом пропиваем самолёты...  (6361 просмотров)
    27 сентября 2017 с сайта Бывает...
  10. Самый ответственный секретарь  (5702 просмотров)
    3 октября 2017 с сайта Лица
  11. Орлёнок, орлёнок, лети выше солнца  (5477 просмотров)
    6 октября 2017 с сайта Назначения
  12. Трупный запах  (5366 просмотров)
    25 сентября 2017 с сайта Мнение
  13. Кауфман был бы не против  (5260 просмотров)
    4 октября 2017 с сайта Факт
  14. Еще один проспект станет открытым  (5080 просмотров)
    3 октября 2017 с сайта Факт
  15. Под крылом орлана  (4993 просмотров)
    4 октября 2017 с сайта Мнение
  16. Дадут денег?  (4986 просмотров)
    29 сентября 2017 с сайта Связи
  17. Не стой под трубой  (4949 просмотров)
    22 сентября 2017 с сайта Бывает...
  18. Не нужен нам берег сибирский  (4696 просмотров)
    13 октября 2017 с сайта Право
  19. Всё нажито непосильным трудом?  (4555 просмотров)
    16 октября 2017 с сайта Лица
  20. Господу помолимся  (4452 просмотров)
    28 сентября 2017 с сайта Связи
  21. Званый гость  (4363 просмотров)
    24 сентября 2017 с сайта Братья
  22. Народ и банко-маты  (4326 просмотров)
    12 октября 2017 с сайта Ситуация
  23. Невостребованная Фемида  (4226 просмотров)
    25 сентября 2017 с сайта Право
  24. Чеченский след  (4214 просмотров)
    16 октября 2017 с сайта Связи
  25. О реабилитации речь не идёт  (4198 просмотров)
    2 октября 2017 с сайта Право
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства