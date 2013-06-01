Шашлык и равенство



15 – 21 октября 2017 года



Ведущие СМИ Узбекистана вышли в свет воскресенье 15 октября вне графика. В этот день на первых полосах газет размещен отчет УзА о пребывании президента в Хорезмской области. В материале под заголовком «Экономическое развитие, туристический потенциал и социальная жизнь Хорезма поднимутся на новый уровень» сообщается об объектах, которые посетил глава государства. Также публикуется сообщение «Сессия Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов». В нем, в частности, говорится о том, что на сессии рассмотрен организационный вопрос.



«По представлению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Илгизар Сабиров утвержден на должности хокима Хорезмской области», - пишут СМИ. В этот же день газеты опубликовали указ президента о назначении И.Сабирова на должность хокима Хорезмской области.



Печатные издания республики 17 октября опубликовали отчет УзА, в котором подводятся итоги пребывания главы государства в Хорезмской области под заголовком «Жить с заботой о народе, служить народу - самая главная задача».



В ведущих газетах также опубликовано сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял главу Чеченской Республики». «На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах», - пишет УзА.



В этом же номере газет опубликовано постановление президента «О создании Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан».



В печатных изданиях 18 октября опубликовано постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике». Документом предусмотрено создание в стране Ассоциации «Узбекистон асаларичилари».



Все узбекские 19 октября распространили «Приветствие участникам международной конференции «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана» за подписью президента страны. «Примечательно, что нынешняя конференция созвучна с инициативой Президента Азербайджанской Республики уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева об объявлении 2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности. В связи с этим хотел бы отметить, что мы в Узбекистане высоко оцениваем инициативу Президента дружественного нам Азербайджана», - говорится в начале послания главы государства.



В отчете УзА о самом мероприятии «Исламская солидарность служит укреплению мира и межнациональной дружбы» говорится, что участникам конференции зачитали приветственные послания президентов Узбекистана и Азербайджана.



В этот же день газеты опубликовали сообщение под заголовком «Реформы в сфере медицины способствуют удовлетворенности жизнью населения и развитию страны». В нем речь идет о том, что под председательством президента 18 октября состоялось совещание, посвященное анализу осуществляемых реформ по совершенствованию системы здравоохранения, повышению качества и эффективности медицинского обслуживания, укреплению здоровья населения, обеспечению качественными лекарственными препаратами.



В изданиях 20 октября опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистан встретился с участниками международной конференции «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана». Как пишет УзА, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую благодарность президенту за теплый прием, а также передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. «Гости встречи высоко оценили проводимую в нашей стране последовательную работу по обеспечению толерантности и взаимного уважения, религиозной свободы, защите прав верующих», - говорится в сообщении.



В этот же день на первых страницах газет размещено сообщение «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Кыргызстана». «Глава нашего государства в начале беседы искренне поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года», - говорится в сообщении.



В субботних номерах газет опубликовано «Информационное сообщение о пятом совещании министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества». В нем говорится, что в ходе совещания был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшей активизации сотрудничества министерств юстиции государств-членов ШОС по обеспечению верховенства закона, защиты прав и законных интересов граждан, а также широкого обмена соответствующим опытом.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 17 октября опубликовали большой закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».



В этих же изданиях 19 октября опубликованы материалы соцопроса центра «Ижтимоий фикр» под заголовком «Через диалог — к доверию».



«В рамках ежеквартального мониторинга работы органов государственной власти и хозяйственного управления c обращениями граждан специалисты центра «Ижтимоий фикр» в третьем квартале текущего года обошли две тысячи домохозяйств в регионах, чтобы изучить общественное мнение о данной работе», - пишут авторы. По мнению социологов, жители регионов страны считают, что инициированная главой государства новая система активного и открытого диалога с гражданами, включающая институты народных, виртуальных приемных, непосредственные встречи, способствует укреплению законности и росту доверия к власти. «Из видов обращений наиболее распространены заявления и жалобы, хотя в последнее время жалоб становится меньше и люди чаще стали вносить свои предложения», - пишут газеты, опираясь нам материалы опроса.



В газете Народное слово» 20 октября под рубрикой «Армейские будни» опубликован материал «Очередной успех войсковой разведки». «По данным пресс-службы Министерства обороны Республики Узбекистан, группа военнослужащих впервые приняла участие в международных соревнованиях среди разведывательных подразделений «Кембрийский патруль», прошедших в городе Бреконе (Великобритания), и заняла почетное второе место», - пишет автор.



Ряд изданий перепечатали материал ИА «Жахон» под заголовком «The Wall Street Journal о «движущей силе» изменений в Центральной Азии». Как сообщает агентство, всемирно известная газета The Wall Street Journal только за последний месяц опубликовала уже вторую развернутую статью о том, что происходит в нашей стране и в ее непосредственной близости. «Смелые и активные шаги Узбекистана, являющегося ключевым игроком в регионе, полагает автор, «способны положительно отразиться на развитии экономик стран Центральной Азии. Это может снизить и межэтническую напряженность, служившую причиной для разрастания насильственного экстремизма в прошлом», - говорится в материале.



В ведущих изданиях 21 октября опубликован материал УзА «Узбекистан берет новый старт». Как сообщается, статья под таким названием опубликована в популярном ежемесячном американском издании Real Clear World с читательской аудиторией в 4,2 миллиона человек. Ее автор - Джеймс Дурсо, управляющий директор консалтинговой компании Corsair LLC. «В своем материале Дж. Дурсо подчеркивает, что 4 декабря 2016 года - в день, когда на пост президента страны был избран Шавкат Мирзиёев, - Узбекистан фактически ступил в новый этап своего развития ».



Ряд изданий опубликовали сообщения о том, что в столице состоялся ежегодный узбекско-казахстанский бизнес-форум и кооперационная биржа. Организаторами мероприятия выступили торгово-промышленная палата Узбекистана и АО «Национальная компания Kazakh Invest, а также министерство по инвестициям и развитию Казахстана.



Газета «Хуррият» 18 октября опубликовала обзорный материал, озаглавленный «СНГ – институт практического сотрудничества». Его автор кратно описал историю СНГ, а затем детально рассказал о последней встрече глав государств Содружества в Сочи. Обозреватель сделал акцент на том, что руководитель Узбекистана дал ясно понять, что страна в корне меняет свою позиции и будет повышать активность в СНГ.



Журналист газеты «Миллий тикланиш» в обзорном материале рассказал о трагическом землетрясении в Мексике и его последствиях. Статья публикуется под заголовком «Землетрясение в Мексике привело к большим трагическим последствиям». Автор, опираясь на данные Интернета, приводит данные о жертвах и разрушениях в этой стране.



В газете «Маърифат» 21 октября обсудили проблему сбора денег в школах на различные мероприятия. Участники дискуссии разделились в мнении, нужно ли сдавать деньги в школьный фонд.



Газета «Истеъмолчи» - «Потребитель» 18 октября опубликовала реплику «Случай в ресторане «Мармарис». Автор описывает ситуацию, когда посетителя в спортивном костюме не пустили в это заведение. Однако тот обратил внимание, что в ресторане присутствуют люди в шортах и спортивках. На вопрос, почему им можно, он получил ответ, что это иностранцы и им сделано исключение. В Госкомконкуренции выявили в этом факте нарушение и сделали замечание учредителям точки общепита, которые не имеют права разделять людей по национальным, социальным и иным признакам. Если установлен dress-kod, то он должен быть един для всех посетителей.



