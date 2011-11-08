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В турецкий поток

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25-26 октября 2017 года посетит эту страну с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне в Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам. Делегация Узбекистана также посетит город Стамбул.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

О дате и программе визита сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В турецкий поток


Соб. инф.



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Просмотров: 1783     24 октября 2017


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