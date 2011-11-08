В турецкий поток

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана 25-26 октября 2017 года посетит эту страну с
государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне в Анкаре
будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в
политической, торгово-экономической, инвестиционной,
транспортно-коммуникационной и других областях, совместного
противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также
состоится обмен мнениями по международным проблемам. Делегация
Узбекистана также посетит город Стамбул.
По итогам визита
планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание
пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных
на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том
числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между
деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов
и культурно-гуманитарных контактов.
О дате и программе визита сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
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