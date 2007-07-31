Мавзолей в глобальной сети



В память о первом президенте Узбекистана научно-просветительский мемориальный комплекс и фонд его имени создали сайт islamkarimov.uz



Главную страницу сайта предваряют слова Ислама Каримова: «Народ, который дышит воздухом свободы, никогда не свернет со своего пути». Примечательна и еще одна цитата: «В молодости у меня была цель добиться такого совершенства в своей профессии, чтобы люди говорили: да, этот человек знаток своего дела, это мастер».



Материалы на сайте доступны на узбекском, русском и английском языках.



На сайте представлены официальная биография почившего лидера, тексты его выступлений, фотографии и видеоматериалы, воспоминания современников о нём и том времени.Главную страницу сайта предваряют слова Ислама Каримова: «Народ, который дышит воздухом свободы, никогда не свернет со своего пути». Примечательна и еще одна цитата: «В молодости у меня была цель добиться такого совершенства в своей профессии, чтобы люди говорили: да, этот человек знаток своего дела, это мастер».Материалы на сайте доступны на узбекском, русском и английском языках.