Ответственный за Америку

Начальником Управления по делам США и стран Америки МИД Узбекистана назначен Саид Рустамов, ранее работавший советником посольства Республики Узбекистан в Соединённых Штатах Америки. Ещё ранее выпускник университета мировой экономики и дипломатии работал заместителем директора Центра политических исследований, возглавляла который старшая дочь первого президента страны Гульнара Каримова.
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