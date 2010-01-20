Ответственный за Америку







Начальником Управления по делам США и стран Америки МИД Узбекистана назначен Саид Рустамов, ранее работавший советником посольства Республики Узбекистан в Соединённых Штатах Америки. Ещё ранее выпускник университета мировой экономики и дипломатии работал заместителем директора Центра политических исследований, возглавляла который старшая дочь первого президента страны Гульнара Каримова.