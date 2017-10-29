

Сергей Собянин подписал документ об установке в Москве монумента первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Согласно распоряжению, памятник должны установить в столице до 31 декабря 2019 года. Отмечается, что после установки содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального округа.



Ранее московская комиссия по монументальному искусству одобрила возведение в столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Местом установки будущего памятника выбран сквер, расположенный недалеко от посольства и гостевого дома Республики Узбекистан, между д. 39, стр. 1 на ул. Большая Полянка и д. 13 в 1-м Казачьем пер.



Об этом



Согласно распоряжению, памятник должны установить в столице до 31 декабря 2019 года. Отмечается, что после установки содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального округа.Ранее московская комиссия по монументальному искусству одобрила возведение в столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Местом установки будущего памятника выбран сквер, расположенный недалеко от посольства и гостевого дома Республики Узбекистан, между д. 39, стр. 1 на ул. Большая Полянка и д. 13 в 1-м Казачьем пер.Об этом сообщило агентство «Москва». Будет ли этот памятник сотворён английским культовым скульптором Полом Дэем, как планировали члены семьи Ислама Каримова, или же в Москве установят иной монумент, агентство не уточняет.