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Зима, Собянин торжествуя...

Сергей Собянин подписал документ об установке в Москве монумента первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Согласно распоряжению, памятник должны установить в столице до 31 декабря 2019 года. Отмечается, что после установки содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального округа.

Ранее московская комиссия по монументальному искусству одобрила возведение в столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Местом установки будущего памятника выбран сквер, расположенный недалеко от посольства и гостевого дома Республики Узбекистан, между д. 39, стр. 1 на ул. Большая Полянка и д. 13 в 1-м Казачьем пер.

Об этом сообщило агентство «Москва». Будет ли этот памятник сотворён английским культовым скульптором Полом Дэем, как планировали члены семьи Ислама Каримова, или же в Москве установят иной монумент, агентство не уточняет.

Зима, Собянин торжествуя...


Соб. инф.



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Просмотров: 1325     28 октября 2017



 
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