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Нет, ребята-демократы,- только чай

9 октября мы опубликовали заметку «Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь», в которой рассказали о том, что в Нукусе, в 50 метрах от школы имени Юсупова, в так называемой «Чайной» торгуют алкоголем навынос и с возможностью там же употребить. Тем самым нарушают постановление правительства Узбекистана «Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан». Обращения родителей к директору школы и местным властям с требованиями перенести алкогольную точку результата не дали.

Как нам сообщили сегодня из Нукуса, публикация не осталась без реагирования. Алкоголем в «Чайной» более не торгуют. Родители школьников благодарны UzMetronom.com.

Нет, ребята-демократы,- только чай


Соб. инф.



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Просмотров: 1449     29 октября 2017


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