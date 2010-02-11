Нет, ребята-демократы,- только чай



9 октября мы опубликовали заметку «Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь» , в которой рассказали о том, что в Нукусе, в 50 метрах от школы имени Юсупова, в так называемой «Чайной» торгуют алкоголем навынос и с возможностью там же употребить.



Как нам сообщили сегодня из Нукуса, публикация не осталась без реагирования. Алкоголем в «Чайной» более не торгуют. Родители школьников благодарны UzMetronom.com.



Тем самым нарушают постановление правительства Узбекистана «Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан». Обращения родителей к директору школы и местным властям с требованиями перенести алкогольную точку результата не дали.Как нам сообщили сегодня из Нукуса, публикация не осталась без реагирования. Алкоголем в «Чайной» более не торгуют. Родители школьников благодарны UzMetronom.com.