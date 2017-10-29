Посадить любой ценой



23 – 28 октября 2017 года



Ведущие республиканские газеты 24 октября опубликовали указ президента «О награждении группы сотрудников в связи с днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан».



В этот же день опубликован анонс «О государственном визите Президента Узбекистана в Турцию».



Печатные СМИ 25 октября распространили текст послания президента Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти главе Узбекистана. «Мне доставляет большое удовольствие сообщить Вам, что вчера Совет директоров ЕБРР единогласно утвердил первые две операции в Узбекистане. Это стало важной вехой «нового начала» в отношениях между Узбекистаном и ЕБРР. Действительно, я рад видеть, что моей команде удалось оперативно разработать несколько инвестиционных возможностей после моей встречи с Вами и подписания Меморандума о взаимопонимании с правительством Узбекистана в марте в городе Ташкенте», - говорится в послании.



Все газеты 26 октября опубликовали отчет УзА «Узбекистан – Турция: новый этап сотрудничества». В нем сообщается, что в рамках госвизита президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Турцию между двумя государствами подписано более 20 документов по различным сферам сотрудничества. «По итогам переговоров, состоявшихся накануне в Анкаре, президенты Шавкат Мирзиеев и президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление. Также подписан солидный пакет документов о развитии сотрудничества в сферах торговли, промышленности, банковско-финансовой, инвестиций, туризма, грузоперевозок, здравоохранения, подготовки кадров, обороны и других», - сообщают СМИ.



В газетах 27 октября напечатан отчет УзА о втором дне пребывания главы Узбекистана в Турции. Материал опубликован под заголовком «Государственный визит Президента Узбекистана в Турцию был плодотворным».



В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял заместителя Председателя правительства Российской Федерации». В нем говорится о том, что президент принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина, прибывшего в нашу страну по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.



В печати также публикуется короткое сообщение «Делегация России ознакомилась с деятельностью Ташкентского механического завода». «Делегация во главе с заместителем Председателя правительства Российской Федерации Д.Рогозиным посетила акционерное общество «Ташкентский механический завод», - пишет УзА.



В печати 26 октябре распространено сообщение под заголовком «Совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС». Как отмечается, в ходе совещания рассмотрен ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшую активизацию сотрудничества председателей Верховных судов государств-членов ШОС по обеспечению верховенства закона, прав и законных интересов граждан, а также по обмену опытом в этом направлении.



Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 25 октября опубликовал большой материал под заголовком «парламент Германии». Автор описал деятельность законодательного органа этой страны.



В газете «Адолат» 27 октября опубликована статья, озаглавленная «Новый этап в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном». Автор пишет о том, что в республике внимательно следили за выборами президента соседней страны. По его данным, избранный глава государства, будучи премьер-министром, активно содействовал расширению узбекско-киригизского сотрудничества.



В этом же номере данного издания опубликована статья «Уроки истории или алифбоизация». Автор приводит данные, согласно которым, край исторически пережил смену различной письменности: арабской, латиницы, кириллицы. Это, по его мнению, вело к низкой грамотности, препятствовало развитию. Журналист приводит пример своего отца, который не мог прочитать книги, оставленные его предками на арабской письменности, а он уже не может читать на латинице, а его дети затрудняются в чтении литературы на кириллице. «За минувшие два столетия у нас выросли поколения, которые не могут прочитать письменное наследие, оставленное их предками», подчеркивает он.



В газете XXI Asr 26 октября напечатана проблемная статья, в которой приводятся данные о запущенном состоянии дорог во многих сельских районах. Журналист также обращает внимание на то, что многие люди самовольно захватывают часть улиц под свои огороды и постройки.



В газете «Хуррият» 25 октября опубликована большая статья под заголовком «Мировой рынок хлопка: вражда в медиа пространстве». Автор пишет о том, что каждую осень множество СМИ обращают свое внимание на сбор хлопка в Узбекистане. Сначала критиковали за привлечение к его сбору детей, теперь взрослых. По данным автора, проблемы поэтапно решаются, устраняются перекосы. Но теперь появляется другая крайность. Журналист задается вопросом, почему студенты вузов сельскохозяйственного направления не могут участвовать в сборе хлопка-сырца? Ведь только теоретических знаний о выращивании этой культуры им будет недостаточно? По мнению автора, нельзя огульно критиковать все подряд, надо предлагать решения.



Газета «Ишонч» в материале «Сколько будет стоить уголь зимой?» поднимает острые проблемы обеспечения теплом предстоящей зимой. Корреспонденты на местах сообщают о резком росте топлива для жителей, о том, что учебные заведения и больницы не успели завезти нужных объемов угля. «Прошлой зимой мы покупали уголь по 850 сумов за один килограмм. Сейчас цена уже поднялась до 1300 сумов, хотя летом она составляла 350 сумов», - сообщает житель Ферганской области. В тоже время журналисты приводят данные местных органов власти о том, что госцена угля 156 сум.



В еженедельном издании «Жамият» 27 октября опубликована статья, заголовок которой в смысловом переводе означает «Что сильнее: зло или справедливость?». В материале рассказывается о том, как правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности председателя махали, который, как оказалось впоследствии, был невиновен. Автор описывает нарушения в проведении следственных мероприятий, возбуждении уголовного дела против аксакала. «Странная тенденция есть в следственных органах, когда, возбудив уголовное дело, они уже не смотрят на основания и ставят целью довести его до суда», - рассуждает журналист. В итоге, после множества судебных разбирательств, в разных инстанциях, аксакала оправдали за неимением состава преступления. «Справедливость восторжествовала, но какой ценой?», - задается вопросом издание.



