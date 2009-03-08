

Уважаемая редакция, первый раз в жизни обращаюсь к вам, так как моё обращение к президенту нашей страны перенаправили в управление здравоохранения Ташкентской области, хотя оно вряд ли имеет достаточные полномочия ответить на поставленные мной вопросы. Если подсчитаете нужным, опубликуйте.



Хочу обратить внимание на проблемы лечения многих несчастных онкологических больных. К сожалению, наша семья также столкнулась с этой страшной болезнью. У мамы был диагностирован рак молочной железы в 2013 году. За все эти четыре года она прошла все процедуры химической и лучевой терапии, операцию по удалению груди и удалению опухоли в головном мозге, образовавшейся в результате метастазы ракового заболевания. В настоящее время она проходит курсы химиотерапии. Для того чтобы любой ценой сохранить и продлить людям жизнь, нужно лечить их качественными и, соответственно, очень дорогими лекарствами.



Теперь позвольте по существу проблемы.



В настоящее время только в Казахстане есть государственная закупка всех препаратов для лечения онкологических заболеваний. Здесь все лекарства и сам процесс лечения для онкологических больных - граждан Казахстана - бесплатные. (



Возможно ли перенять опыт нашего соседа, разработав и создав в Узбекистане аналогичную госпрограмму? Быть может, есть смысл учреждения специального фонда, который будет помогать больным в приобретении нужных лекарств? Ведь право на жизнь должные иметь не только богатые, но и бедные.



Такой факт. Лядям, сталкивающимся с проблемой онкологии хорошо известен лекарственный препарат Авастин (производитель - Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария). Этот препарат некоторым онкобольным, в том числе моей матери, рекомендуется принимать два раза в месяц. В нашей государственной аптечной сети «Дори-Дармон» он стоит 7,7миллиона сумов, то есть, почти тысячу долларов США. Однако, такая же цена была и год назад, когда официальный курс доллара был ниже 4000 сумов за 1 доллар. В России его цена составляет 19000 рублей - примерно 320 долларов США (



Закономерный вопрос - почему ГАК «Дори-Дармон» оперативно не завозить данный препарат из России или из других стран, обеспечивая население страны лучшими лекарствами по приемлемым ценам? Сегодня по факту получается, что «Дори-Дармон» реализует этот препарат в разы дороже.



И еще. Есть ли возможность хотя бы организовать упаковку этих лекарств на территории Узбекистана?



С уважением, Зафар Абдувасиков





Хочу обратить внимание на проблемы лечения многих несчастных онкологических больных. К сожалению, наша семья также столкнулась с этой страшной болезнью. У мамы был диагностирован рак молочной железы в 2013 году. За все эти четыре года она прошла все процедуры химической и лучевой терапии, операцию по удалению груди и удалению опухоли в головном мозге, образовавшейся в результате метастазы ракового заболевания. В настоящее время она проходит курсы химиотерапии. Для того чтобы любой ценой сохранить и продлить людям жизнь, нужно лечить их качественными и, соответственно, очень дорогими лекарствами.Теперь позвольте по существу проблемы.В настоящее время только в Казахстане есть государственная закупка всех препаратов для лечения онкологических заболеваний. Здесь все лекарства и сам процесс лечения для онкологических больных - граждан Казахстана - бесплатные. ( http://www.mz.gov.kz/sites/default/files/pages/v1100007306.01-07-2016.rus__0.pdf ).Возможно ли перенять опыт нашего соседа, разработав и создав в Узбекистане аналогичную госпрограмму? Быть может, есть смысл учреждения специального фонда, который будет помогать больным в приобретении нужных лекарств? Ведь право на жизнь должные иметь не только богатые, но и бедные.Такой факт. Лядям, сталкивающимся с проблемой онкологии хорошо известен лекарственный препарат Авастин (производитель - Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария). Этот препарат некоторым онкобольным, в том числе моей матери, рекомендуется принимать два раза в месяц. В нашей государственной аптечной сети «Дори-Дармон» он стоит 7,7миллиона сумов, то есть, почти тысячу долларов США. Однако, такая же цена была и год назад, когда официальный курс доллара был ниже 4000 сумов за 1 доллар. В России его цена составляет 19000 рублей - примерно 320 долларов США ( http://www.onko-help.ru/catalog/avastin/ ). И это с учётом аптечной надбавки.Закономерный вопрос - почему ГАК «Дори-Дармон» оперативно не завозить данный препарат из России или из других стран, обеспечивая население страны лучшими лекарствами по приемлемым ценам? Сегодня по факту получается, что «Дори-Дармон» реализует этот препарат в разы дороже.И еще. Есть ли возможность хотя бы организовать упаковку этих лекарств на территории Узбекистана?