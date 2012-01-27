Высоко сижу, далеко гляжу

По информации конфиденциальных источников, за допущенные недостатки в
организации и проведении уборки хлопка-сырца президент Узбекистана
освободил от занимаемой должности главу администрации (хокима)
Джизакской области и главу администрации (хокима) Ташкентской области.
Одновременно лишились своих постов прокуроры указанных областей. За
грубые нарушения отчетности по заготовки хлопка-сырца строго
предупреждены руководители ряда регионов. В частности, Республики
Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей. Им указано
на необходимость принятия оперативных мер по устранению допущенных
недостатков и предотвращению их впредь.
Жесткие административные
решения, принятые на высшем государственном уровне, свидетельствуют о
хорошей информированности президента страны, что позволяет ему реально
оценивать сложившуюся на местах ситуацию, эффективно и на корню пресекая
приписки в отчетности органов исполнительной власти, провоцирующие
коррупцию.
Отметим, что нынешняя хлопкоуборочная кампания в
Узбекистане по ряду параметров принципиально отличается от предыдущих. К
примеру, Шавкат Мирзиёев инициировал повышение на 56 процентов
государственных закупочных цен на хлопок-сырец, а оплата за каждый
килограмм ручного сбора составляет сегодня 800 сумов, что почти в два
раза выше, нежели годом ранее.
Кроме того, с подачи президента
приняты действенные меры по искоренению принудительного труда, включая
категорический запрет на привлечение к сбору хлопка школьников и
студентов высших учебных заведений, работников сферы здравоохранения и
образования.
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