Высоко сижу, далеко гляжу



По информации конфиденциальных источников, за допущенные недостатки в организации и проведении уборки хлопка-сырца президент Узбекистана освободил от занимаемой должности главу администрации (хокима) Джизакской области и главу администрации (хокима) Ташкентской области. Одновременно лишились своих постов прокуроры указанных областей. За грубые нарушения отчетности по заготовки хлопка-сырца строго предупреждены руководители ряда регионов. В частности, Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей. Им указано на необходимость принятия оперативных мер по устранению допущенных недостатков и предотвращению их впредь.



Жесткие административные решения, принятые на высшем государственном уровне, свидетельствуют о хорошей информированности президента страны, что позволяет ему реально оценивать сложившуюся на местах ситуацию, эффективно и на корню пресекая приписки в отчетности органов исполнительной власти, провоцирующие коррупцию.



Отметим, что нынешняя хлопкоуборочная кампания в Узбекистане по ряду параметров принципиально отличается от предыдущих. К примеру, Шавкат Мирзиёев инициировал повышение на 56 процентов государственных закупочных цен на хлопок-сырец, а оплата за каждый килограмм ручного сбора составляет сегодня 800 сумов, что почти в два раза выше, нежели годом ранее.



Кроме того, с подачи президента приняты действенные меры по искоренению принудительного труда, включая категорический запрет на привлечение к сбору хлопка школьников и студентов высших учебных заведений, работников сферы здравоохранения и образования.



