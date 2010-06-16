

2-3 ноября 2017 года в Узбекистане с официальным визитом будет находиться делегация Российской Федерации во главе с Председателем правительства Дмитрием Медведевым.



Российская делегация будет принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В рамках визита запланировано проведение межправительственных переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений, наполнения их конкретным содержанием.



Дмитрий Медведев также примет участие в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



Российская делегация будет принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В рамках визита запланировано проведение межправительственных переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений, наполнения их конкретным содержанием.Дмитрий Медведев также примет участие в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.