2-3 ноября 2017 года в Узбекистане с официальным визитом будет находиться делегация Российской Федерации во главе с Председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Российская делегация будет принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В рамках визита запланировано проведение межправительственных переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений, наполнения их конкретным содержанием.
Дмитрий Медведев также примет участие в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
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