

здесь.



После сентябрьской публикации Высший судейский Совет признал незаконность решений судов первой, апелляционной, кассационной инстанций и президиума Высшего хозяйственного суда! Коллегиальное и единодушное мнение членов Совета поступило в Генеральную прокуратуру, сотрудникам которой ещё предстоит выяснить, почему судьи, принимавшие участие в рассмотрении дела на всех этапах, откровенно пренебрегали законом. Было ли это массовое помутнение разума или же незаконность предопределило что-то иное? К примеру, устное распоряжение важного должностного лица.



Попутно скажем, что сегодня есть основания полагать, что и уголовное дело по признакам подделки подписи на одном из документов, возбужденное в отношении Ф. Шаюнусова в процессе отъёма у него собственности, было сфабриковано сотрудниками МВД. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы (выяснилось днями), подделал подпись не Ф. Шаюнусов. Но приговор, хоть и не связанный с лишением свободы, получил именно он.



Однако вернемся к заключению Высшего судейского Совета. В Генеральную прокуратуру оно поступило, однако предпринимателю его не выдали по сей день. А оно для него – шанс. Дело в том, что Высший судейский Совет не вправе отменять незаконные судебные акты, не наделена этим правом и прокуратура, кстати, трижды безуспешно пытавшаяся опротестовать решения хозяйственного суда в отношении Ф. Шаюнусова. Но заключение Совета – веское основание для пересмотра дела президиумом Верховного суда. Правда, только в случае внесения протеста председателем Верховного суда.



… Не тут ли «собака порылась», как сказал однажды первый и последний президент СССР? Не ждет ли председатель Верховного суда, ранее возглавлявший Высший хозяйственный суд, когда настырный предприниматель попросту отдаст Богу душу?



В лучших традициях посмертной реабилитации. Нет человека – и концы в воду. Коррупционные, к примеру.



Предприниматель Ф. Шаюнусов, лишившийся имущества и денег по вине судей хозяйственных судов и сотрудников милиции, с внутренним кровотечением госпитализирован в реанимационное отделение одной из ташкентских клиник. Причина обострения болезни, как полагают родственники, – длительный нервный стресс, в котором он пребывает два с половиной года, борясь за отмену противозаконных судебных решений. Наше издание дважды писало об этом. Кому интересно, может зайти по ссылкам здесь После сентябрьской публикации Высший судейский Совет признал незаконность решений судов первой, апелляционной, кассационной инстанций и президиума Высшего хозяйственного суда! Коллегиальное и единодушное мнение членов Совета поступило в Генеральную прокуратуру, сотрудникам которой ещё предстоит выяснить, почему судьи, принимавшие участие в рассмотрении дела на всех этапах, откровенно пренебрегали законом. Было ли это массовое помутнение разума или же незаконность предопределило что-то иное? К примеру, устное распоряжение важного должностного лица.Попутно скажем, что сегодня есть основания полагать, что и уголовное дело по признакам подделки подписи на одном из документов, возбужденное в отношении Ф. Шаюнусова в процессе отъёма у него собственности, было сфабриковано сотрудниками МВД. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы (выяснилось днями), подделал подпись не Ф. Шаюнусов. Но приговор, хоть и не связанный с лишением свободы, получил именно он.Однако вернемся к заключению Высшего судейского Совета. В Генеральную прокуратуру оно поступило, однако предпринимателю его не выдали по сей день. А оно для него – шанс. Дело в том, что Высший судейский Совет не вправе отменять незаконные судебные акты, не наделена этим правом и прокуратура, кстати, трижды безуспешно пытавшаяся опротестовать решения хозяйственного суда в отношении Ф. Шаюнусова. Но заключение Совета – веское основание для пересмотра дела президиумом Верховного суда. Правда, только в случае внесения протеста председателем Верховного суда.… Не тут ли «собака порылась», как сказал однажды первый и последний президент СССР? Не ждет ли председатель Верховного суда, ранее возглавлявший Высший хозяйственный суд, когда настырный предприниматель попросту отдаст Богу душу?В лучших традициях посмертной реабилитации. Нет человека – и концы в воду. Коррупционные, к примеру.