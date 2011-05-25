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Нет человека – и концы в воду?..

Предприниматель Ф. Шаюнусов, лишившийся имущества и денег по вине судей хозяйственных судов и сотрудников милиции, с внутренним кровотечением госпитализирован в реанимационное отделение одной из ташкентских клиник. Причина обострения болезни, как полагают родственники, – длительный нервный стресс, в котором он пребывает два с половиной года, борясь за отмену противозаконных судебных решений. Наше издание дважды писало об этом. Кому интересно, может зайти по ссылкам здесь и здесь.

После сентябрьской публикации Высший судейский Совет признал незаконность решений судов первой, апелляционной, кассационной инстанций и президиума Высшего хозяйственного суда! Коллегиальное и единодушное мнение членов Совета поступило в Генеральную прокуратуру, сотрудникам которой ещё предстоит выяснить, почему судьи, принимавшие участие в рассмотрении дела на всех этапах, откровенно пренебрегали законом. Было ли это массовое помутнение разума или же незаконность предопределило что-то иное? К примеру, устное распоряжение важного должностного лица.

Попутно скажем, что сегодня есть основания полагать, что и уголовное дело по признакам подделки подписи на одном из документов, возбужденное в отношении Ф. Шаюнусова в процессе отъёма у него собственности, было сфабриковано сотрудниками МВД. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы (выяснилось днями), подделал подпись не Ф. Шаюнусов. Но приговор, хоть и не связанный с лишением свободы, получил именно он.

Однако вернемся к заключению Высшего судейского Совета. В Генеральную прокуратуру оно поступило, однако предпринимателю его не выдали по сей день. А оно для него – шанс. Дело в том, что Высший судейский Совет не вправе отменять незаконные судебные акты, не наделена этим правом и прокуратура, кстати, трижды безуспешно пытавшаяся опротестовать решения хозяйственного суда в отношении Ф. Шаюнусова. Но заключение Совета – веское основание для пересмотра дела президиумом Верховного суда. Правда, только в случае внесения протеста председателем Верховного суда.

… Не тут ли «собака порылась», как сказал однажды первый и последний президент СССР? Не ждет ли председатель Верховного суда, ранее возглавлявший Высший хозяйственный суд, когда настырный предприниматель попросту отдаст Богу душу?

В лучших традициях посмертной реабилитации. Нет человека – и концы в воду. Коррупционные, к примеру.

Нет человека – и концы в воду?..


Редакция



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Просмотров: 120     2 ноября 2017


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