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Слова соболезнования и поддержки

Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту США в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, подчеркнув, что Узбекистан «готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта».

Посольство США в Узбекистане поблагодарило Шавката Мирзиёева за поддержку и проявленную инициативу.

Слова соболезнования и поддержки


Соб. инф.



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Просмотров: 871     2 ноября 2017


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