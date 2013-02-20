Слова соболезнования и поддержки

Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту США в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, подчеркнув, что Узбекистан «готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта».
Посольство США в Узбекистане поблагодарило Шавката Мирзиёева за поддержку и проявленную инициативу.
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