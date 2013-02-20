Слова соболезнования и поддержки



Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту США в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, подчеркнув, что Узбекистан «готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта».



Посольство США в Узбекистане поблагодарило Шавката Мирзиёева за поддержку и проявленную инициативу.



Посольство США в Узбекистане поблагодарило Шавката Мирзиёева за поддержку и проявленную инициативу.