Все на борьбу с картелями





3 ноября в Ташкенте впервые состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Рассмотрев информацию о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, Совет глав правительств отметил, что предусмотренные этим договором механизмы разрешения торговых споров являются наиболее эффективным инструментом взаимовыгодного урегулирования разногласий между сторонами по вопросу выполнения своих обязательств по договору.

Главы правительств утвердили Концепцию сотрудничества государств СНГ в области нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров, а также План первоочередных мероприятий по ее реализации.

В повестку дня были включены проект Соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров и протокол о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.

На заседании также были обсуждены вопросы обмена информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств намечено провести в июне 2018 года в Республике Таджикистан.

По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что его страна «рассматривает СНГ как платформу для открытого и доверительного обмена мнениями по широкому спектру актуальных вопросов».



На встрече в расширенном формате обсуждалось Заявление глав правительств о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям. В Заявлении предусмотрены меры по улучшению обстановки в странах СНГ в противодействии международным картелям.Рассмотрев информацию о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, Совет глав правительств отметил, что предусмотренные этим договором механизмы разрешения торговых споров являются наиболее эффективным инструментом взаимовыгодного урегулирования разногласий между сторонами по вопросу выполнения своих обязательств по договору.Главы правительств утвердили Концепцию сотрудничества государств СНГ в области нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров, а также План первоочередных мероприятий по ее реализации.В повестку дня были включены проект Соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров и протокол о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.На заседании также были обсуждены вопросы обмена информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств намечено провести в июне 2018 года в Республике Таджикистан.По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что его страна «рассматривает СНГ как платформу для открытого и доверительного обмена мнениями по широкому спектру актуальных вопросов».