Меченый доллар



30 октября – 4 ноября 2017 года



Ведущие республиканские газеты 31 октября под заголовком «Интересы народа – главная цель» опубликовали материал о посещении президентом страны районов Ташкента. В частности, глава государства ознакомился с проектом создания международного бизнес-центра Tashkent City.



В этот же день в печати опубликован анонс «О визите в Узбекистан Председателя правительства России».



В газетах 1 ноября опубликован отчет УзА под заголовком «Обсуждены вопросы дальнейшей популяризации спорта, подготовки тренеров и воспитания спортсменов». В нем говорится о совещании под председательством президента, посвященном вопросам совершенствования системы управления в сфере физической культуры.



СМИ анонсировали предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ. «В повестку дня впервые проводимого в Ташкенте заседания СГП включены проекты 18 документов», - пишут газеты.



На первых страницах газет 2 ноября опубликовано сообщение УзА «Президент Узбекистана встретился с заместителем Генерального секретаря ООН». В нем говорится о том, что глава государства принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Юрия Федотова, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.



В этот же день в газеты напечатали постановление президента «О мерах по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности». Принятым документом утверждена Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017—2021 годы.



Газеты 3 ноября открываются информацией УзА «Президент Республики Узбекистан принял Председателя правительства Российской Федерации».



В этом же номере республиканских изданий опубликовано сообщение «К 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Латвийской Республикой». В нем говорится, что по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Латвией главы двух государств обменялись поздравительными посланиями.



Также газеты публикуют сообщение под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял руководителей правительств Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Туркменистана».



В субботних номерах газет опубликован материал, озаглавленный «Определены приоритетные направления дальнейшего развития ремесленничества». В нем говорится, что под председательством президента 3 ноября проведено совещание, посвященное вопросам дальнейшего развития ремесленничества, всесторонней поддержки ремесленников, повышения занятости населения.



На первых полосах также размещено послание главе Узбекистана от Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Китайский лидер поблагодарил за поздравительное послание по случаю успешного завершения работы XIX съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики и его переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального Комитета КПК.



Также публикуется информация УзА «Президент Республики Узбекистан принял глав делегаций Кыргызской Республики, Республики Армения и Азербайджанской Республики».



В республиканских СМИ публикуется большое сообщение под заголовком «Заседание Совета глав правительств СНГ». «Во Дворце международных форумов «Узбекистон» в Ташкенте 3 ноября состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств», - пишет УзА.



В ряде газет 31 октября опубликовано сообщение о том, что между Самаркандом и Стамбулом открылись регулярные авиарейсы.



Республиканские газеты 1 ноября перепечатали материал пресс-службы министерства экономики «Узбекистан в топ-10 стран-реформаторов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса». В нем говорится, что за короткий период времени приняты ряд законов, более 20 указов и 35 постановлений президента Узбекистана, направленных на улучшение бизнес-климата в стране и развитие предпринимательской деятельности.



«Эффективность принятых за последний год мер по улучшению делового климата подтверждает последний выпуск международного отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business). Согласно опубликованному 31 октября 2017 года докладу «Ведение бизнеса 2018: реформирование для создания рабочих мест», Узбекистан занял 74-е место среди 190 стран, улучшив свой рейтинг сразу на 13 позиций по сравнению с прошлым годом. Более того, наша страна вошла в первую десятку стран-реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. При этом проводимые реформы позволили Узбекистану стать лидером среди стран Европы и Центральной Азии по улучшению деловой среды и упрощению условий ведения бизнеса. Масштабы и результативность принимаемых мер по созданию благоприятной деловой среды подтверждаются значительным улучшением по шести из десяти индикаторов отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018», - пишет пресс-служба Минэкономики.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 2 ноября перепечатали сообщение ИА Жахон под заголовком «О деле С.Саипова». В нем речь об уроженце Узбекистана совершившем теракт в Нью Йорке. «Соседи по махалле характеризуют С.Саипова весьма положительно: по их словам, он не вызывал никаких подозрений, всегда вел себя сдержанно и дружелюбно по отношению к другим. Воспитывался в благополучной семье. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями. После переезда в США Сайфулла Саипов стал замкнутым, попал под влияние радикальных группировок. Об этом сообщили также американские СМИ со ссылкой на знавших его людей», - пишет агентство.



Здесь также упоминается о том, что президент Узбекистана в своем послании Дональду Трампу выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, унесшим жизни невинных людей. «Руководитель нашей страны подтвердил готовность узбекской стороны задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании теракта», - пишет ИА «Жахон».



Партийная газета «Узбекистон овози» 31 октября опубликовала фоторепортаж «Молодой политик- 2017». В нем говорится, что молодежное крыло при НДПУ реализует ряд проектов, среди которых смотр-конкурс «Молодой политик». Победители территориальных этапов приехали в Ташкент. Они возложили венки к памятнику первого президента и посетили Олий Мажлис.



В этом же номере этого издания почти целая страница отведена под подборку материалов, озаглавленных «Узбекистан – Турция: чувство великого братства». В них приводятся отклики видных ученых, писателей и деятелей культуры о визите президента Ш.Мирзиеева в Турции и расширении сотрудничества между двумя странами.



Другое партийное издание - XX Asr - 2 ноября опубликовало большой критический материал под заголовком «До каких пор будет страдать предприниматель?». Автор рассказывает о бизнесмене, которому представители партии помогают реализовать задуманные им проекты. Как отмечается, ему обещали по нулевой стоимости отдать пять зданий и сооружений, а также три гектара земли, чтобы реализовать там проекты стоимостью 2,3 млн доллара. Однако на эти производственные площади претендуют, забравшая их в свое время на баланс компания «Узбекистон темир йуллари».



Сторонники бизнесмена ссылаются на то, что во время встречи президента с предпринимателями Сырдарьинской области, президент ознакомился с проектами этого бизнесмена и рекомендовал ускорить их реализацию. «Бюрократы ставят преграды, отнимают время и мешают таким предпринимателям», - заключает автор.



Газета «Маърифат» в статье «Недостатки в новых школах» отвечает на претензии, которые ей предъявляют руководители Наманганской области за опубликованный ранее критический материал. Редакция доказывает, что недоделки в новостройках имели место, устраняли их после публикации, а теперь требуют опровержения.



Еженедельное издание «Жамият» рассказало историю воспитательницы детского сада, которая ряд лет пыталась поступить в педвуз. В этом году подала на заочный, увидела себя в списках студентов и была счастлива. Она готовилась начать обучение, но пригласили в вуз и вернули документы, обосновав тем, что при приеме произошла ошибка. Ее жалобы руководству учебного заведения и в минвуз результатов не дали. Журналист издания решил докопаться до истины. Оказалось, что сотрудник в приемной комиссии неправильно посчитал ее стаж и добавил ей лишние баллы.



Газета «Истеъмолчи» - «Потребитель» опубликовала реплику «Получая перевод в долларах, проверяйте купюры». Речь идет о том, что, получив денежный перевод в валюте, гражданин хотел поменять их на сумы в соседнем окошке. Но ему отказали, мотивировав тем, что на деньгах стоял маленький чернильный штамп. «Сотрудника не смутило то, что эти доллары они сами же выдали минуту назад. После долгих споров и угроз пожаловаться, доллары удалось обменять», - пишет автор.





