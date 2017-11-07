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Друзья, купите папиросы…

На респектабельном информационно-аналитическом ресурсе размещено интервью кандидата политических наук, «основателя интернет-проекта «Центральная Евразия» и руководителя одноименной аналитической группы (Ташкент)» Владимира Парамонова с рассуждениями о перспективах сотрудничества Узбекистана и России.

С порога отметая «громкие заявления об очередном прорыве и очередном успехе» в двусторонних отношениях, В. Парамонов в очередной раз пытается навязать руководству двух стран свои консультативные услуги в части проведения «серьезной аналитической и междисциплинарной проработки вопросов взаимодействия России и Узбекистана в политике, экономике, безопасности, социальной сфере». Почему свои? Да потому что без тени скромности автор заявляет буквально следующее: «С гордостью могу признать, что я и моя группа занимаемся этим».

Трудно сказать, насколько востребованы политико-экономические изыскания В. Парамонова и компании, по крайней мере в коридоры власти «основателя и вдохновителя» давно не пускают.

Тем не менее, настойчивость, с которой В. Парамонов пытается найти клиентов на аналитическую и междисциплинарную проработку вопросов взаимодействия двух государств, наводит на мысль, что политолог сидит без заказов, а значит, и без особых денег. Что с разочарованием и констатирует: «Наши государства не выделяют на эти цели достаточные политические и финансовые ресурсы». Попутно он намекает на несостоятельность министерств и ведомств двух стран, которые в его видении «зачастую не могут справиться с задачей обеспечения прорывов в развитии отношений».

Необходимо сказать, что не первый раз рыбак В. Парамонов забрасывает в море невод в надежде выловить «золотую рыбку». Несколько ранее в интервью на тему перспективы российско-китайских отношений он тоже говорил о необходимости аналитических междисциплинарных и, желательно, межгосударственных исследований, в которых опять-таки очень поднаторела именно его группа. Вот только платить этим аналитикам желающих не находится.

Наверное, потому что загадочно сформулированные «междисциплинарные исследования», - не более чем обычная справка, подготовленная на основе общедоступной информации, но для пущей убедительности разбавленная словами «по конфиденциальным сведениям» или «на основе анализа данных, не предназначенных для публикации».

Или мы ошибаемся?

Друзья, купите папиросы…


Редакция



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Просмотров: 1005     7 ноября 2017



 
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