Друзья, купите папиросы…



На респектабельном информационно-аналитическом ресурсе размещено интервью кандидата политических наук, «основателя интернет-проекта «Центральная Евразия» и руководителя одноименной аналитической группы (Ташкент)» Владимира Парамонова с рассуждениями о перспективах сотрудничества Узбекистана и России.



С порога отметая «громкие заявления об очередном прорыве и очередном успехе» в двусторонних отношениях, В. Парамонов в очередной раз пытается навязать руководству двух стран свои консультативные услуги в части проведения «серьезной аналитической и междисциплинарной проработки вопросов взаимодействия России и Узбекистана в политике, экономике, безопасности, социальной сфере». Почему свои? Да потому что без тени скромности автор заявляет буквально следующее: «С гордостью могу признать, что я и моя группа занимаемся этим».



Трудно сказать, насколько востребованы политико-экономические изыскания В. Парамонова и компании, по крайней мере в коридоры власти «основателя и вдохновителя» давно не пускают.



Тем не менее, настойчивость, с которой В. Парамонов пытается найти клиентов на аналитическую и междисциплинарную проработку вопросов взаимодействия двух государств, наводит на мысль, что политолог сидит без заказов, а значит, и без особых денег. Что с разочарованием и констатирует: «Наши государства не выделяют на эти цели достаточные политические и финансовые ресурсы». Попутно он намекает на несостоятельность министерств и ведомств двух стран, которые в его видении «зачастую не могут справиться с задачей обеспечения прорывов в развитии отношений».



Необходимо сказать, что не первый раз рыбак В. Парамонов забрасывает в море невод в надежде выловить «золотую рыбку». Несколько ранее



Наверное, потому что загадочно сформулированные «междисциплинарные исследования», - не более чем обычная справка, подготовленная на основе общедоступной информации, но для пущей убедительности разбавленная словами «по конфиденциальным сведениям» или «на основе анализа данных, не предназначенных для публикации».



Или мы ошибаемся?



С порога отметая «громкие заявления об очередном прорыве и очередном успехе» в двусторонних отношениях, В. Парамонов в очередной раз пытается навязать руководству двух стран свои консультативные услуги в части проведения «серьезной аналитической и междисциплинарной проработки вопросов взаимодействия России и Узбекистана в политике, экономике, безопасности, социальной сфере». Почему свои? Да потому что без тени скромности автор заявляет буквально следующее: «С гордостью могу признать, что я и моя группа занимаемся этим».Трудно сказать, насколько востребованы политико-экономические изыскания В. Парамонова и компании, по крайней мере в коридоры власти «основателя и вдохновителя» давно не пускают.Тем не менее, настойчивость, с которой В. Парамонов пытается найти клиентов на аналитическую и междисциплинарную проработку вопросов взаимодействия двух государств, наводит на мысль, что политолог сидит без заказов, а значит, и без особых денег. Что с разочарованием и констатирует: «Наши государства не выделяют на эти цели достаточные политические и финансовые ресурсы». Попутно он намекает на несостоятельность министерств и ведомств двух стран, которые в его видении «зачастую не могут справиться с задачей обеспечения прорывов в развитии отношений».Необходимо сказать, что не первый раз рыбак В. Парамонов забрасывает в море невод в надежде выловить «золотую рыбку». Несколько ранее в интервью на тему перспективы российско-китайских отношений он тоже говорил о необходимости аналитических междисциплинарных и, желательно, межгосударственных исследований, в которых опять-таки очень поднаторела именно его группа. Вот только платить этим аналитикам желающих не находится.Наверное, потому что загадочно сформулированные «междисциплинарные исследования», - не более чем обычная справка, подготовленная на основе общедоступной информации, но для пущей убедительности разбавленная словами «по конфиденциальным сведениям» или «на основе анализа данных, не предназначенных для публикации».Или мы ошибаемся?