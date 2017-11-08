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Бензин перестанет быть дефицитом

По мнению независимых экономистов, правительству Узбекистана, однозначно взявшему курс на приоритет рыночных механизмов ценообразования, необходимо отказаться от административного регулирования цен на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо). Эксперты, предварительно изучившие ситуацию на внутреннем рынке, уверены, что данная мера позволит ликвидировать устойчивый дефицит бензина и дизельного топлива, характерный для подавляющего большинства регионов страны.

Не секрет, что относительно стабильно бензин и соляр реализуют только на АЗС Ташкента и вокруг столицы. На остальной территории Узбекистана АЗС по большей части давно не работают, а реализация автомобильного топлива ведется нелегально и по завышенным ценам. К примеру, за 1 литр бензина АИ-80 на частном подворье Андижанской области требуют 4 тысячи сумов, что на треть выше централизованно установленной цены.

В Узбекистане практически в каждом населенном пункте процветает подпольная торговля нефтепродуктами. Неоднократные попытки власти репрессивными мерами ликвидировать этот бизнес либо давали кратковременный результат, либо вообще никакого. Те, кто в силу возложенных функций обязаны на корню пресекать спекуляцию, просто входили в долю, имитируя борьбу для отчётности. Другими словами, попытки силового воздействия расширяли коррупционный ареал и теневой сегмент экономики, но не более того.  

До сентября этого года схожая ситуация была в Узбекистане и с покупкой-продажей иностранной валюты. «Черный рынок» конвертации процветал, а государство оставалось ни с чем. Как только курсы валюты, определяемые Центральным банком, приобрели реальные, а не мифические параметры, значимость «чёрного рынка» уменьшилась кратно. Да, он еще существует, но потребность в его услугах существенно ограничена и имеет устойчивые тенденции к снижению. Причем, процесс этот (в случае последовательности действий правительства) станет необратимым.

Возрастут ли цены на бензин и дизельное топливо, откажись государство от их административного регулирования?

Возрастут, и это, бесспорно, в минус. Но в плюсы априори можно зачислить ликвидацию хронического дефицита автомобильного топлива в регионах страны и сотни миллиардов (в национальной валюте) дополнительных поступлений в бюджет. Тех самых, что сегодня оседают в карманах теневых олигархов, которые конвертируют их в доллары США и через фирмы-однодневки выводят в офшоры. Эти деньги государство может направить на соразмерную инфляции индексацию пенсий, социальных пособий, заработной платы учителей, врачей и т.д.

Не того ли мы ждём?

Бензин перестанет быть дефицитом


Редакция



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Просмотров: 742     8 ноября 2017



 
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