Дама раскроет секрет процветания



9 ноября в Узбекистан с визитом прибывает делегация Европейского союза во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини. В состав делегации входят Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие официальные лица. Об этом



В программе пребывания делегации участие в Самарканде в межрегиональной министерской встрече «Европейский союз – Центральная Азия» и международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».



Планируется, что высокопоставленные представители Евросоюза будут приняты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



В состав делегации входят Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие официальные лица. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.В программе пребывания делегации участие в Самарканде в межрегиональной министерской встрече «Европейский союз – Центральная Азия» и международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».Планируется, что высокопоставленные представители Евросоюза будут приняты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.