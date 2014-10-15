Дама раскроет секрет процветания

9 ноября в Узбекистан с визитом прибывает делегация Европейского союза
во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике
безопасности Фредерикой Могерини. В состав делегации входят Комиссар ЕС
по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие
официальные лица. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В программе пребывания делегации участие в Самарканде в
межрегиональной министерской встрече «Европейский союз – Центральная
Азия» и международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и
общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного
процветания».
Планируется, что высокопоставленные представители
Евросоюза будут приняты президентом Узбекистана Шавкатом
Мирзиёевым.
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