Как не попасть в прицел

10-11 ноября в Самарканде состоится Международная конференция по
обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под
эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее,
сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».
Организаторы конференции - Министерство иностранных дел Узбекистана,
Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и
Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и
преступности в Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
По информации оргкомитета, в
работе крупнейшего международного мероприятия примут участие более 500
человек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств стран
Центральной Азии и другие высокопоставленные официальные делегации из
государств СНГ, Европы, Азии и Америки, руководство свыше 10
международных организаций, включая ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, около
100 авторитетных международных экспертов и представителей ведущих
зарубежных СМИ, а также члены аккредитованного в Узбекистане
дипломатического корпуса.
Ожидается, что проведение Самаркандской
конференции предоставит возможность его участникам обменяться мнениями
по актуальным вопросам безопасности и развития региона, выработать
предложения по эффективным путям их решения. Двухдневный форум позволит
обсудить конкретные направления наращивания сотрудничества между
центральноазиатскими странами в политической, торгово-экономической,
инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической,
экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также роль
международных организаций и государств-партнёров в содействии реализации
региональных проектов развития и повышении потенциала стран в
противодействии современным вызовам и угрозам.
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