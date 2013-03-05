Кто здесь временные?

9 ноября на внеочередной сессии Самаркандского областного Совета народных депутатов, наряду с прочим, был рассмотрен организационный вопрос. По представлению президента Узбекистана временно исполнявший обязанности хокима Самаркандской области Турабжон Джураев утвержден в должности хокима Самаркандской области.
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