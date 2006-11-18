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Общее прошлое, общее будущее

В Самарканде при участии президента Узбекистана началась международная конференция на тему «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Форум, проходящий под эгидой Организации Объединенных Наций, направлен на вопросы обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

В конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации - всего более 500 участников.

Участники встречи обсуждят конкретные направления наращивания сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы совместной борьбы с современными угрозами и вызовами.

Общее прошлое, общее будущее


Соб. инф.



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Просмотров: 104     10 ноября 2017


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