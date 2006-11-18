Общее прошлое, общее будущее



В Самарканде при участии президента Узбекистана началась международная конференция на тему «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Форум, проходящий под эгидой Организации Объединенных Наций, направлен на вопросы обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.



В конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации - всего более 500 участников.



Участники встречи обсуждят конкретные направления наращивания сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы совместной борьбы с современными угрозами и вызовами.



В конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации - всего более 500 участников.Участники встречи обсуждят конкретные направления наращивания сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы совместной борьбы с современными угрозами и вызовами.