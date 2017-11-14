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Министерские часы

Здравствуйте, уважаемая редакция. Накипело. не могу больше. Я работаю преподавателем в школе более 20 лет. С сентября этого года школы возвратили к 11-летнему образованию. Очень хорошо. Но министерство культуры даже не подумало пересмотреть тарификационные ставки педагогам. Как получали копейки, так и получаем. Зато нагрузку прибавили.

У меня зарплата очень красивая на бумаге. За 1 ставку пишется около 1миллиона сумов. Но после все выплат на руки я получаю около 750 тысяч сумов. За эти деньги я работаю ежедневно с 30 учащимися, а ночами заполняю очередные бумажки. И прибавили нагрузку на 1 ставку.

Килограмм мяса стоит 45 тысяч. За услуги ЖКХ тоже надо платить. Я уже не говорю про житейские нужды и семейное положение. Как можно прожить на эту зарплату?  Почему тарифная ставка педагога в средне-специальных учебных заведениях (лицей, колледж) и вузах намного выше? Чем мы от них отличаемся?

Идём летом в отпуск на 45 дней. А остальные 45 сидим дома, написав заявления без сохранения содержания (само собой – «по собственному желанию»).

Мало того, нам внезапно запретили брать нагрузку, превышающую 1,5 ставки. Раньше я могла несколько работ совмещать и как-то сводила концы с концами. А теперь вынуждена сидеть на одной работе. Хотя вполне могу брать и больше. Но нельзя. Потому что до сих пор в министерстве не желают понять разницу между одним астрономическим и одним учебным часом. Отработав 8 учебных часов в день (6 астрономических). В итоге за 6 дней в неделю я отрабатываю 36 астрономических часов, но в системе министерского исчисления - это 48 часов. Больше я не имею права работать. Почему?

Виктория Цой

Министерские часы






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Просмотров: 1114     14 ноября 2017



 
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