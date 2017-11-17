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Дважды министр

За большие заслуги в укреплении независимости, многолетнюю плодотворную работу по защите и продвижению интересов Узбекистана на международной арене и в связи с 70-летием со дня рождения указом президента Узбекистана министр иностранных дел Абдулазиз Камилов награждён орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженную службу»).

Арабист, первый секретарь посольства СССР в Сирии, кадровый сотрудник ПГУ (1-го главного управления) КГБ СССР, он познал карьерные взлёты и падения как в бытность Советского Союза, так и в годы суверенного развития Узбекистана. Было в его жизни и большое личное горе, о котором он никогда не распространялся.

Обладает одним из редчайших в нынешней чиновной среде качеств – не боится принять удар на себя. Принципиален, если это касается внешнеполитических интересов страны, которую представляет. Последователен в отстаивании своей позиции и всегда доводит идею до практической реализации, даже если на самом высшем уровне она сразу не понята. Может, потому, однажды выбросив его из кресла министра иностранных дел, первый президент Узбекистана посчитал необходимым вернуть А. Камилова обратно.

Бережет подчиненных, втройне бережет и содействует продвижению по службе тех, кто умеет работать. Деликатен и интеллигентен в общении, даже если общение не доставляет особого удовольствия. Но может и послать.  

Предпочитает информацию из первоисточника. Такая деталь: в кабинете министра есть телевизор с настройкой на телеканал «Аль-Джазира». Не только для поддержания осведомленности, но и для того, чтобы не утратить уровень знания арабского.

Дважды министр


Редакция



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Просмотров: 1075     17 ноября 2017



 
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