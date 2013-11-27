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Премьер привезёт Volkswagen

Правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, находящаяся с визитов в Германии, подписала соглашение об организации совместного производства автомобилей Volkswagen на базе JV MAN Auto-Uzbekistan. Реализация соглашения запланирована на 2018-2019 годы.

Предполагается, что в Узбекистане будут собирать автомобиль Amarok - пикап в линейке моделей группы Volkswagen.

Премьер привезёт Volkswagen


Соб. инф.



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Просмотров: 711     17 ноября 2017


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