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По приглашению Мун Чжэ Ина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22-25 ноября по приглашению президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику Корея. В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменяться мнениями по региональной и международной проблематике.

Как сообщает прШавкат Мирзиёев также встретится со спикером Национальной Ассамблеи и Премьер-министром Республики Корея, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.

По итогам визита ожидается принятие Президентами Республики Узбекистан и Республики Корея Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

По приглашению Мун Чжэ Ина


Соб. инф.



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Просмотров: 432     18 ноября 2017


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