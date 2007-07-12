По приглашению Мун Чжэ Ина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22-25 ноября по приглашению
президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику
Корея. В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий
круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего
развития межгосударственных связей в политической,
торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической,
культурно-гуманитарной и других сферах, обменяться мнениями по
региональной и международной проблематике.
Как сообщает прШавкат Мирзиёев также
встретится со спикером Национальной Ассамблеи и Премьер-министром
Республики Корея, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием
руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.
По
итогам визита ожидается принятие Президентами Республики Узбекистан и
Республики Корея Совместного заявления о всестороннем углублении
стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета
межправительственных и межведомственных документов, коммерческих
соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение
взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
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