Конгрессмены проведут рекогносцировку

21 ноября в Ташкент прибывает делегация Конгресса США во главе с членом
палаты представителей Трентом Келли. Как сообщает пресс-служба МИД
Узбекистана, в состав делегации входят конгрессмены, представляющие как
республиканскую, так и демократическую партии.
В рамках
межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий
Мажлисе, а также встречи в правительстве,
Министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов.
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