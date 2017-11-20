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Конгрессмены проведут рекогносцировку

21 ноября в Ташкент прибывает делегация Конгресса США во главе с членом палаты представителей Трентом Келли. Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в состав делегации входят конгрессмены, представляющие как республиканскую, так и демократическую партии.

В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе, а также встречи в правительстве, Министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов.

Конгрессмены проведут рекогносцировку


Соб. инф.



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Просмотров: 368     20 ноября 2017



 
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