Конгрессмены проведут рекогносцировку



21 ноября в Ташкент прибывает делегация Конгресса США во главе с членом палаты представителей Трентом Келли. Как сообщает



В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе, а также встречи в правительстве, Министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов.



Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в состав делегации входят конгрессмены, представляющие как республиканскую, так и демократическую партии.В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе, а также встречи в правительстве, Министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов.