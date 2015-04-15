 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Понеслась душа в рай
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Понеслась душа в рай

В целях дальнейшего повышения доходов и уровня жизни населения в условиях либерализации валютной политики указом президента Узбекистана с 1 декабря 2017 года повышены размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,15 раза.

Таким образом с 1 декабря МРЗП в стране определен в 172 240 сумов в месяц; размер пенсии по возрасту - 336 880 сумов в месяц; размер пособия инвалидам с детства в размере 336 880 сумов в месяц; размер пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы составит 206 720 сумов в месяц.

Не будем забывать, что на МРЗП в Узбекистане базируются размеры акцизных сборов, налогов, штрафов и иных отчислений в государственную казну. С 1 декабря они также возрастут на 15 процентов.

Понеслась душа в рай


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1412     21 ноября 2017


Пересечения по теме
  • В сто лет жизнь только начинается 15 апреля 2015 в рубрике Факт
  • Таджиков будут «травить» газом. Эпизодически 3 мая 2006 в рубрике Факт
  • Федерации бокса выделили новый кошелек 28 июля 2006 в рубрике Факт
  • Оцепление для рядовых 10 мая 2007 в рубрике Факт
  • Шесть месяцев тюрьмы за отказ 21 апреля 2010 в рубрике Факт
  • В Узбекистане лучше, чем в Чаде 24 октября 2012 в рубрике Факт
  • Мечеть освящена посещением 2 октября 2014 в рубрике Факт
  • Актеров подожгли на гастролях 2 мая 2006 в рубрике Факт
  • С вещами на выход 7 декабря 2013 в рубрике Факт
  • Борцам за права помогли материально 4 октября 2008 в рубрике Факт
  • Президент постановил праздновать 11 октября 2007 в рубрике Факт
  • В последний путь 12 января 2011 в рубрике Факт
  • По временной схеме 28 апреля 2010 в рубрике Факт
  • Двенадцатый толчок. Ждём тринадцатый 14 января 2016 в рубрике Факт
  • Рогун и «Академик Сергей Вавилов» 5 июня 2010 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Дан приказ ему на запад
      21 ноября 2017 в рубрике Назначения
    2. Понеслась душа в рай
      21 ноября 2017 в рубрике Факт
    3. Конгрессмены проведут рекогносцировку
      20 ноября 2017 в рубрике Связи
    4. Поиграли и довольно
      19 ноября 2017 в рубрике Мнение
    5. Не рубите дерева, не рубите
      18 ноября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    6. На письмо отреагировало министерство
      18 ноября 2017 в рубрике Резонанс
    7. По приглашению Мун Чжэ Ина
      18 ноября 2017 в рубрике Связи
    8. Претензии к привлекательности
      17 ноября 2017 в рубрике Факт
    9. Премьер привезёт Volkswagen
      17 ноября 2017 в рубрике Связи
    10. Дважды министр
      17 ноября 2017 в рубрике Лица
    11. Штаб-квартира для премьера
      15 ноября 2017 в рубрике Связи
    12. Бизнес по-американски
      15 ноября 2017 в рубрике Ситуация
    13. Проявление принципиальности
      15 ноября 2017 в рубрике Факт
    14. Есть у каждого в резерве...
      15 ноября 2017 в рубрике Экономика
    15. Уж полночь близится
      14 ноября 2017 в рубрике Экономика
    16. Абдулла, зажигай
      14 ноября 2017 в рубрике Связи
    17. Министерские часы
      14 ноября 2017 в рубрике Ситуация
    18. Недетские игры недетского мира
      13 ноября 2017 в рубрике Право
    19. Штрафстоянка - это законно?
      11 ноября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Кто здесь временные?
      10 ноября 2017 в рубрике Назначения
    21. Общее прошлое, общее будущее
      10 ноября 2017 в рубрике Факт
    22. Он хотел справедливости
      9 ноября 2017 в рубрике Братья
    23. Бензин перестанет быть дефицитом
      8 ноября 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
    24. Как не попасть в прицел
      8 ноября 2017 в рубрике Ситуация
    25. Дама раскроет секрет процветания
      8 ноября 2017 в рубрике Связи
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Радикализация происходит в США  (6913 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Мнение
    2. Государство вероятного союзника  (6188 просмотров)
      25 октября 2017 с сайта Ракурс
    3. Бензин перестанет быть дефицитом  (5852 просмотров)
      8 ноября 2017 с сайта Взгляд непостороннего
    4. Меченый доллар  (5712 просмотров)
      5 ноября 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    5. «Золотые яйца» богатенького Буратино  (5508 просмотров)
      25 октября 2017 с сайта Право
    6. Недетские игры недетского мира  (5449 просмотров)
      13 ноября 2017 с сайта Право
    7. Высоко сижу, далеко гляжу  (5361 просмотров)
      30 октября 2017 с сайта Факт
    8. МВД в авторитете  (5261 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Ракурс
    9. Ответственный за Америку  (5104 просмотров)
      27 октября 2017 с сайта Назначения
    10. Друзья, купите папиросы…  (5003 просмотров)
      7 ноября 2017 с сайта Мнение
    11. Нет человека – и концы в воду?..  (4998 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Право
    12. Право на жизнь имеют и бедные...  (4943 просмотров)
      29 октября 2017 с сайта Ситуация
    13. Кто здесь временные?  (4749 просмотров)
      10 ноября 2017 с сайта Назначения
    14. Дважды министр  (4600 просмотров)
      17 ноября 2017 с сайта Лица
    15. В турецкий поток  (4431 просмотров)
      24 октября 2017 с сайта Связи
    16. И на хэллоуин нам такой праздник  (4228 просмотров)
      31 октября 2017 с сайта Бывает...
    17. Зима, Собянин торжествуя...  (4142 просмотров)
      28 октября 2017 с сайта Факт
    18. Нет, ребята-демократы,- только чай  (4080 просмотров)
      29 октября 2017 с сайта Резонанс
    19. Министерские часы  (3886 просмотров)
      14 ноября 2017 с сайта Ситуация
    20. А на кладбище не спокойненько...  (3817 просмотров)
      31 октября 2017 с сайта Ситуация
    21. Делегация будет принята  (3751 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Братья
    22. Уж полночь близится  (3666 просмотров)
      14 ноября 2017 с сайта Экономика
    23. Мавзолей в глобальной сети  (3640 просмотров)
      27 октября 2017 с сайта Факт
    24. Премьер привезёт Volkswagen  (3379 просмотров)
      17 ноября 2017 с сайта Связи
    25. Все на борьбу с картелями  (3311 просмотров)
      4 ноября 2017 с сайта Братья
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства