Понеслась душа в рай



В целях дальнейшего повышения доходов и уровня жизни населения в условиях либерализации валютной политики указом президента Узбекистана с 1 декабря 2017 года повышены размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,15 раза.



Таким образом с 1 декабря МРЗП в стране определен в 172 240 сумов в месяц; размер пенсии по возрасту - 336 880 сумов в месяц; размер пособия инвалидам с детства в размере 336 880 сумов в месяц; размер пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы составит 206 720 сумов в месяц.



Не будем забывать, что на МРЗП в Узбекистане базируются размеры акцизных сборов, налогов, штрафов и иных отчислений в государственную казну. С 1 декабря они также возрастут на 15 процентов.



Таким образом с 1 декабря МРЗП в стране определен в 172 240 сумов в месяц; размер пенсии по возрасту - 336 880 сумов в месяц; размер пособия инвалидам с детства в размере 336 880 сумов в месяц; размер пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы составит 206 720 сумов в месяц.Не будем забывать, что на МРЗП в Узбекистане базируются размеры акцизных сборов, налогов, штрафов и иных отчислений в государственную казну. С 1 декабря они также возрастут на 15 процентов.