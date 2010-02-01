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Повеяло утренней свежестью

22 ноября начался визит президента Узбекистана в Республику Корея. Ожидается, что в ходе переговоров Шавката Мирзиёева со своим коллегой Мун Чжэ Ином будут обсуждены вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Предполагается, что в рамках визита Шавкат Мирзиёев встретится со спикером Национальной Ассамблеи Чон Сэ Гюном и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур, крупных предпринимателей двух стран.   

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Фото УзА

Повеяло утренней свежестью


Соб. инф.



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Просмотров: 1265     23 ноября 2017


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