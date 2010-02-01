Повеяло утренней свежестью

22 ноября начался визит президента Узбекистана в Республику
Корея. Ожидается, что в ходе переговоров Шавката Мирзиёева со своим
коллегой Мун Чжэ Ином будут обсуждены вопросы двусторонних отношений,
перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в
политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной,
научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обмен
мнениями по региональной и международной проблематике.
Предполагается,
что в рамках визита Шавкат Мирзиёев встретится со спикером Национальной
Ассамблеи Чон Сэ Гюном и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном,
посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей
ведущих экономических и финансовых структур, крупных предпринимателей
двух стран.
По итогам визита ожидается принятие Совместного
заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также
подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных
документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих
укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных
областях.
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