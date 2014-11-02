Преступность молодеет на глазах



20-25 ноября 2017 года



В газетах 21 ноября опубликованы указы президента «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий» и «О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников».



В республиканских печатных изданиях 22 ноября опубликован отчет УзА под заголовком «Качественные и доступные фрукты и овощи – к народному дастархану». В нем сообщается, что под председательством президента 20 ноября состоялось совещание, посвященное выполнению задач по насыщению внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией, особенно в предстоящий зимне-весенний период, углублению уровня ее переработки и производству готовых продовольственных товаров, расширению объемов экспортных поставок свежей плодоовощной продукции, а также формированию государственного заказа на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых и винограда на 2018 год.



В этих же номерах газет опубликован большой материал УзА, озаглавленный «Проанализированы недостатки, допущенные в борьбе с преступностью». В нем сообщается, что под председательством президента 20 ноября состоялось совещание, посвященное укреплению взаимодействия государственных и общественных организаций в борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений. «В результате широкомасштабных профилактических мер, проводимых в махаллях совместно с общественными институтами по предупреждению преступности и правонарушений, в 1243 махаллях не совершено ни одного преступления», - пишет УзА. Также приводятся данные о том, что за минувший период совершены преступления в 7730 махаллях. Учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей совершены 875 тяжких и особо тяжких преступлений, школьниками – 310.



В этот же день в печати опубликован анонс «Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Республику Корея».



23 ноября опубликовано сообщение «Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Республику Корея». По данным УзА, в аэропорту Сеула в честь Президента Узбекистана были подняты государственные флаги обеих государств, выстроен почетный караул. Главу государства встретил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Ён.



В газетах 23 опубликовано сообщение под заголовком «Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравительными посланиями». «По случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан главы двух государств обменялись поздравительными посланиями».



В республиканских изданиях 24 ноября опубликован большой отчет о госвизите президента в Республику Корея под заголовком «Узбекистан - Южная Корея: Новый этап отношений стратегического партнерства». Как сообщается, президент принял участие в южнокорейско-узбекском бизнес-форуме с участием руководителей экономических и финансовых структур, ведущих деловых людей двух стран.



«Здесь же состоялась презентация книги «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев» на корейском языке, изданной тиражом 50 тысяч экземпляров и посвященной первой годовщине деятельности Шавката Мирзиёева на посту президента Узбекистана», - пишет УзА.



В субботних номерах газет опубликован материал «Исторический визит, определивший новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества». В нем сообщается, что в рамках визита главы Узбекистана в Южную Корею подписано свыше 60 документов на сумму более 10 миллиардов долларов США. Из них 4,5 миллиарда долларов являются прямыми инвестициями.



«Достигнутые договоренности и подписанные документы послужат последовательному развитию отношений стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея, дальнейшему повышению благосостояния наших стран и народов», - подчеркивает УзА.



В узбекской печати 23 ноября опубликована заметка УзА под заголовком «Праздник дружбы и добрососедства». В ней говорится, что в Ташкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.



Ряд газет 23 ноября опубликовали информацию, озаглавленную «Узбекистан — США: конструктивный диалог». Сообщается, что в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Конгресса США во главе с членом палаты представителей Трентом Келли.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 25 ноября опубликовали статью под заголовком «Народ — источник государственной власти». В ней приводятся данные очередного исследования центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». На этот раз респонденты отвечали на вопросы «Каково значение Конституции в жизни граждан страны? Насколько обеспечиваются закрепленные в Основном законе права и свободы человека?»



«Результаты опроса показали, что для населения страны День Конституции Республики Узбекистан — это общенациональный праздник, наполненный глубоким историческим, политическим и социальным значением.



90,5 процента респондентов считают Конституцию главным документом, регулирующим правовые отношения в стране, в котором закреплены фундаментальные основы формирования суверенного государства и справедливого общества, приверженность к защите и укреплению прав человека, идеалам демократии и социальной справедливости, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия», - пишет автор.



Газета XXI Asr в номере за 23 ноября подняла тему эффективности деятельности партийных организаций. «Быть депутатом – это не привилегия и не высокая должность» - под таким заголовком публикуется статья, в которой автор рассуждает о том, что нередко парторганизации проводят мероприятия для галочки. «На одном совещании, организованном руководителем парторганизации в большом зале сидели пять человек. После устроенного им скандала туда привели людей, которые не знали, на какое мероприятие они пришли», - пишет автор.



Издание «Жамият» опубликовало аналитический материал под заголовком «Судьбы, которые ломаются». Автор начинает с известного примера гибели учащегося в колледже имени Боровского, затем упоминает конфликт между тремя учащимися юридического колледжа, в результате которого один человек погиб. Далее журналист рассуждает о причинах роста правонарушений среди подростков. Приводит данные, согласно которым с начала года молодыми людьми совершено 22 тысячи правонарушений.



Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал под заголовком «Машина, которая контролирует учеников». Речь о турникетах, которые в целях безопасности устанавливают в школах. Автор приводит жалобы родителей, которые возмущены тем, что для работы турникетов с них в начале каждого года собирают по 25-30 тысяч сумов, кроме того ежемесячно нужно заплатить 10 тысяч, чтобы получать СМС о том, когда ваш ребенок пришел в школу и когда вышел. «Не слишком ли много за два СМС в день?», - задаются вопросом родители. В свою очередь журналист ставит вопрос о том, кто превратил это важное дело в свой высокодоходный бизнес.





