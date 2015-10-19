Мы слагаем радостную песню

27 ноября президент Узбекистана подписал постановление о праздновании 80-летия своего предшественника на этом посту. В преамбуле документа Ислам Каримов назван выдающимся государственным и политическим деятелем, чьи заслуги в обретении независимости и обеспечении поступательного развития страны достойны увековечивания его памяти.
В рамках мероприятий планируется открыть мемориальный комплекс на месте захоронения Ислама Каримова в Самарканде, установить памятник в городе Карши, создать документальный фильм о жизни и деятельности почившего лидера, провести международную конференцию, посвященную анализу периода его правления, подвести итоги конкурса на лучшую журналистскую статью о первом президенте и др.
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