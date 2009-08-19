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Сум - уже деньги

Два коммерческих банка Узбекистана – Агробанк и Хамкорбанк – в порядке эксперимента начали оказывать услуги по денежным переводам за границу в национальной валюте. У граждан, желающих воспользоваться платежными системами Western Union, Contact, Unistream, MoneyGram и «Золотая Корона», но не имеющих долларов или евро, примут сумы, которые конвертируют в СКВ по курсу Центрального банка на день транзакции.

Практически одновременно с этим событием национальную валюту Узбекистана, наряду с долларами США и евро, начали принимать к оплате и в магазинах Duty Free международного аэропорта Ташкента. До настоящего времени пограничная зона международного аэропорта столицы республики была чуть ли не единственной в мире, где местные деньги к оплате не принимали.

Сум - уже деньги


Соб. инф.



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Просмотров: 127     30 ноября 2017


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