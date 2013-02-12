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К кому пойдут люди, если...

30 ноября президент Узбекистана издал указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности», направленный на «обеспечение надежных гарантий защиты прав и свобод граждан, прежде всего, от преступных посягательств, а также недопущение ущемления их чести и достоинства, ограничения законных интересов».

Документ констатирует определенный прогресс, достигнутый в правоприменительной и судебной системе. В частности, в нем сообщается, что за «10 месяцев 2017 года судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 191 лица, тогда как за последние пять лет было оправдано всего 7 лиц. Кроме того, в текущем году органами предварительного следствия по реабилитирующим и другим основаниям прекращено 3 511 уголовных дел».

В то же время в нем не приведено ни одного факта наказания за незаконно возбужденное уголовное дело или за незаконное вынесение обвинительного приговора. Хотя и то, и другое давно прописано в действующих законодательных актах.

Подчеркивая недопустимость всякого отступления «от точного исполнения и соблюдения норм законов, какими бы мотивами оно не было вызвано», президент обращает внимание правоохранительных и судебных органов на неукоснительное и строгое соблюдение требований законодательства», отступление от которого «какими бы мотивами оно не было вызвано», должно повлечь установленную законодательством ответственность.

Президент напоминает недопустимость использования в качестве доказательств по уголовным делам данных, полученных с существенными нарушениями процессуального законодательства или незаконными методами. В частности, собранных с применением пыток, психологического и физического давления, из показаний, не нашедших подтверждения в суде, от неизвестных источников, основанных на предположениях, слухах и так далее.

Это - азбучные истины, однако, глава государства, видимо, посчитал необходимым в очередной раз напомнить о них правоприменительным и судебным структурам.

Президент призвал ввести уголовную ответственность за фальсификацию доказательств путем внесения заведомо ложных сведений и иных искажений в документы, принуждения к даче показаний, не соответствующих действительности, повлекшие незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности или осуждение лица.

Необходимо сказать, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает эту ответственность. Однако в правоприменительной практике современного Узбекистана эта норма ни разу не применялась к следователям. По крайней мере, о подобном ни разу не сообщали прессе.

По своей сути указ, ставший информационным поводом для данного текста, лишь очередное обращение главы государства к сотрудникам правоохранительных и судебных ведомств работать в рамках закона, а не плевать на закон, исходя из личных или корпоративных интересов. Сработает указ или те, кому он адресован, технично, как это бывало неоднократно, проигнорируют его, покажет время.

«К кому пойдут люди, если сами служители закона – преступники?» - этот риторический вопрос, выступая в Самарканде, в сердцах бросил в зал ещё первый президент Узбекистана. И не на излёте своего правления, а в далёком 1998 году.

С чего вспомнили? Не будем лукавить, особого оптимизма на предмет кардинальных изменений в обеспечении верховенства закона, равенства граждан перед законом и презумпции невиновности общество пока не испытывает. Опыт прошлого давит. Что бы там ни утверждали социологи.

К кому пойдут люди, если...


Сергей Ежков



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Просмотров: 292     1 декабря 2017


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