Первый год мы уже отыграли



4 декабря исполнился год со дня досрочных выборов президента Узбекистана, на которых подавляющее число голосов избирателей было отдано Шавкату Мирзиёеву. Тогдашнему премьер-министру удалось за минимальный отрезок времени максимально развернуть в свою сторону практически все социальные группы населения, вселив в каждую надежду на лучшую жизнь. Люди голосовали за него, устав от хронической несменяемости власти, интуитивно почувствовав за окном легкие дуновения свободы и демократии, о которых им так долго говорили, но которые по-прежнему оставались такими же призрачными, как и обещанное великое будущее.



