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Первый год мы уже отыграли

4 декабря исполнился год со дня досрочных выборов президента Узбекистана, на которых подавляющее число голосов избирателей было отдано Шавкату Мирзиёеву. Тогдашнему премьер-министру удалось за минимальный отрезок времени максимально развернуть в свою сторону практически все социальные группы населения, вселив в каждую надежду на лучшую жизнь. Люди голосовали за него, устав от хронической несменяемости власти, интуитивно почувствовав за окном легкие дуновения свободы и демократии, о которых им так долго говорили, но которые по-прежнему оставались такими же призрачными, как и обещанное великое будущее.

Первый год мы уже отыграли


Соб. инф.



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Просмотров: 550     4 декабря 2017


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