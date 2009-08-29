С тележкой по жизни



27 ноября - 2 декабря 2017 года



Во всех республиканских газетах 28 ноября опубликовано постановление президента «О праздновании 80-летия со дня рождения Первого Президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова». В документе говорится: «Учитывая огромные исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении нашей Родиной независимости, обеспечении поступательного развития страны, а также в целях продолжения работы по увековечению его памяти».



В этот же день на первых полосах печатных изданий размещено официальное сообщение под заголовком «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Казахстана». В нем говорится, что главы двух государств в беседе обменялись мнениями по ключевым вопросам узбекско-казахстанских отношений, перспективам дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и других областях.



В этих же номерах газет опубликовано сообщение «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан». В нем говорится, что Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с бывшим руководителем Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым. «Президент Узбекистана выразил глубокую признательность за награждение его высокой государственной наградой Кыргызской Республики – орденом «Данакер». Было отмечено, что это является признанием достигнутых огромных успехов в развитии отношений дружбы и добрососедства, плодотворного сотрудничества между двумя братскими странами и народами».



Газеты 29 ноября опубликовали сообщение УзА «Усиление требовательности, укрепление порядка и дисциплины – главные факторы обеспечения успеха реформ». В нем говорится о проведенном под председательством президента совещании, посвященном вопросам усовершенствования деятельности Кабинета Министров, повышения ее эффективности, усиления персональной ответственности премьер-министра и его заместителей, заведующих департаментами, министров, председателей комитетов и компаний.



В этих же номерах печатных изданий опубликовано большое постановление президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления хлопковой отраслью». В нем указано на наличие в хлопковой отрасли системных проблем и недостатков, сдерживающих ускоренное обновление и модернизацию производственных процессов, внедрение передовых технологий и современных методов корпоративного управления, динамичное развитие отрасли в целом.



В печати 30 ноября распространен указ главы государства «Об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан» и большой комментарий к нему.



«Создание Министерства инновационного развития призвано обеспечить реализацию единой государственной политики в сфере инновационного и научно-технического развития. Новое ведомство обеспечит мобилизацию имеющихся ресурсов и средств для реализации инновационных идей, разработок и технологий с рациональным использованием бюджетных средств. В конечном итоге инновационная модель развития Узбекистана должна стать локомотивом экономического роста, фактором обеспечения стабильности и благосостояния населения нашей страны», - подчеркивается в комментарии к документу.



Под заголовком «Обсуждены вопросы совершенствования деятельности строительных организаций, качественного выполнения созидательной работы» 1 декабря в печати опубликован отчет УзА о совещании, которое накануне провел президент. В материале озвучены данные о том, что в результате реализации программы в 2017 году свыше 19 тысяч сельских семей получат современное комфортное жилье, не уступающее городскому. В 2018 году в сельской местности на основе обновленных типовых проектов намечено построить около 20 тысяч таких домов. Также говорится, что в 2017 году современное и комфортное жилье обретут более 8 тысяч городских семей.



В этот же день СМИ распространили Указ Президента «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».



«Отмена порядка возвращения судами уголовных дел для производства дополнительного расследования позволила повысить ответственность судебных и следственных органов за установление истины и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также принятие законного, обоснованного и справедливого решения», - говорится в документе. При этом приводятся данные о том, что в результате только за 10 месяцев 2017 года судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 191 лица, тогда как за последние пять лет было оправдано всего 7 лиц. Кроме того, в текущем году органами предварительного следствия по реабилитирующим и другим основаниям прекращено 3 511 уголовных дел.



В ведущих газетах республики 2 декабря опубликовано сообщение под заголовком «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Казахстана». В нем говорится о том, что глава нашего государства Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем первого Президента Республики Казахстан.



«В беседе было особо отмечено, что под руководством Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан добился весомых результатов в государственном строительстве и создании прочных основ независимого развития», - говорится в сообщении.



В субботних номерах газет опубликован указ президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью». Принятым документом утверждена Программа комплексных мер по дальнейшему совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью и усилению гарантий защиты их прав и свобод, состоящая из 51 пункта, включающая проведение мероприятий.



В этот же день в газетах опубликован анонс «О предстоящем официальном визите в Узбекистан президента Афганистана». Согласно этому сообщению, глава Афганистана прибудет в Ташкент 4 декабря.



В ведущих республиканских газетах 1 декабря опубликован материал под заголовком «Узбекистан и Россия: 25 лет стратегического партнерства». В нем сообщается об открытии историко-документальной выставки под таким названием. Как отмечается, приветствие президента Узбекистана организаторам и участникам историко-документальной выставки зачитал государственный советник президента Х.Султанов. Приветствие президента России зачитал начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами В.Чернов.



В печати в этот день опубликована информация УзА под заголовком «Укрепляется межпарламентская связь». В ней сообщается, что 30 ноября состоялись встречи спикера Законодательной палаты и председателя Сената Олий Мажлиса Н. Исмоилова и Н. Йулдошева с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Совета Федерации И. Умахановым. «В тот же день в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», - пишет УзА.



Под заголовком «Первый рейс в истории: Кабул – Ташкент» 30 ноября ряд изданий сообщили о том, что авиакомпания Афганистана Kam Air осуществила первый полёт по маршруту Кабул-Ташкент. «Если прежде в Ташкент пассажиры из Афганистана прилетали только через Стамбул или Дубаи, затрачивая от 17 до 32 часов, то сейчас появилась возможность добраться из Кабула в Ташкент напрямую, всего лишь за полтора часа», - пишут СМИ.



Ряд изданий 30 ноября перепечатали заметку «Признание таланта знаменитого диктора». В ней сообщается, что «Народной артистке Узбекистана, легенде национального телевидения Галине Мельниковой вручен специальный подарок главы Узбекистана Шавката Мирзиёева». «За несколько дней до этого знаменитый диктор, член попечительского совета благотворительного фонда «Мехржон», была удостоена государственной награды Российской Федерации — ордена Дружбы. Указ об этом подписал Президент Владимир Путин», - пишут СМИ.



В печати 1 декабря опубликована информация УзА «Презентация книги Президента Туркменистана». В ней говорится о том, что в Ташкенте 30 ноября прошла презентация книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан - сердце Великого шелкового пути».



Партийное издание «Миллий тикланиш» 29 ноября опубликовало сообщение «Началась предвыборная агитация». В нем говорится о том, что одноименная партия будет участвовать в выборах депутатов районных кенгашей города Ташкента, которая состоится 24 декабря.



В газете «Хуррият» 29 ноября опубликован обзорный материал под заголовком «Пешки на шахматной доске?». Речь о войне в Сирии, которая началась в 2011 году и ее последствиях. Обозреватель издания подчеркивает, что инициаторы конфликта - внешние силы.



В газете «Жамият» 1 декабря опубликована реплика «Фальшивые заголовки». Автор отмечает, что в последнее время СМИ страны оживились, поднимают темы, которые ранее вообще не затрагивались. «Но в погоне за внимание читатели, некоторые журналисты увлекаются «громкими» заголовками, которые не соответствуют содержимому материала», - пишет автор. По его мнению, этим особенно страдают интернет-издания.



Еженедельное издание «Оила ва жамият» опубликовало статью под заголовком «Берегись.., тележка, или о жизни тех, кто на рынках развозит грузы на тележках». Журналист побывал на ряде крупных базаров и познакомился с работой этой не самой престижной деятельности. Люди, которые занимаются этой работой, в основном живут надеждой, что это временный заработок, и они скоро найдут себе более стабильную работу. Но есть и такие, кто уже не первый год возит тележку, а полученные доходы позволяют содержать семью и растить детей.



Тему дефицита и высоких цен на уголь подняла газета «Оила даврасида». Материал озаглавлен «Разговора много, а угля мало?». В подзаголовке написано: «Осень встает в очередь, а уголь берешь летом. Кто в этом заинтересован?».



Автор приводит слова людей в отдаленных районах, которые даже не знают о том, что на уголь есть госцены. Берут у спекулянтов в 3-4 раза дороже. Собеседники жалуются на низкое качество топлива, отборный уголь опять-таки на руках у перекупщиков.



