PR-менеджер или «козёл-провокатор»?

4 декабря в интервью агентству Reuters российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов призвал соотечественников, проживающих за рубежами Узбекистана, активнее инвестировать капитал в экономику этой страны. На вопрос, сколько денег намерен вложить в нее он лично, олигарх ответил: «Столько, сколько смогу».
Эксперты, знакомые с ситуацией гарантий иностранного капитала, склонны считать, что в данном случае миллиардер выполнил функции «козла-провокатора», в советское время используемого на крупных мясокомбинатах для того, чтобы загнать стадо баранов на бойню.
Основанием для подобных предположений является не только уклончивый ответ А. Усманова относительно личных инвестиционных планов, но и воздержание от вложений в экономику исторической родины других олигархов узбекского происхождения, сколотивших капитал за пределами отечества. Каждый из них пока присматривается к ходу политических, экономических и правовых реформ, инициированных нынешним президентом Узбекистана, параллельно отслеживая факты перераспределения собственности.
Благожелательно оценивая позитивные изменения на уровне законодательства, они, тем не менее, не забыли, что в бытность первого президента Узбекистана законодательные гарантии иностранным инвесторам нередко расходились с суровой реальностью.
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