PR-менеджер или «козёл-провокатор»?



4 декабря в интервью агентству Reuters российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов призвал соотечественников, проживающих за рубежами Узбекистана, активнее инвестировать капитал в экономику этой страны. На вопрос, сколько денег намерен вложить в нее он лично, олигарх ответил: «Столько, сколько смогу».



Эксперты, знакомые с ситуацией гарантий иностранного капитала, склонны считать, что в данном случае миллиардер выполнил функции «



Основанием для подобных предположений является не только уклончивый ответ А. Усманова относительно личных инвестиционных планов, но и воздержание от вложений в экономику исторической родины других олигархов узбекского происхождения, сколотивших капитал за пределами отечества. Каждый из них пока присматривается к ходу политических, экономических и правовых реформ, инициированных нынешним президентом Узбекистана, параллельно отслеживая факты перераспределения собственности.



Благожелательно оценивая позитивные изменения на уровне законодательства, они, тем не менее, не забыли, что в бытность первого президента Узбекистана законодательные гарантии иностранным инвесторам нередко расходились с суровой реальностью.



Эксперты, знакомые с ситуацией гарантий иностранного капитала, склонны считать, что в данном случае миллиардер выполнил функции « козла-провокатора », в советское время используемого на крупных мясокомбинатах для того, чтобы загнать стадо баранов на бойню.Основанием для подобных предположений является не только уклончивый ответ А. Усманова относительно личных инвестиционных планов, но и воздержание от вложений в экономику исторической родины других олигархов узбекского происхождения, сколотивших капитал за пределами отечества. Каждый из них пока присматривается к ходу политических, экономических и правовых реформ, инициированных нынешним президентом Узбекистана, параллельно отслеживая факты перераспределения собственности.Благожелательно оценивая позитивные изменения на уровне законодательства, они, тем не менее, не забыли, что в бытность первого президента Узбекистана законодательные гарантии иностранным инвесторам нередко расходились с суровой реальностью.