

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани 4 декабря прибыл с официальным визитом в Ташкент. В международном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. После короткой беседы делегация Афганистана направилась в отведенную для нее резиденцию.



