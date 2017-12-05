Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани 4 декабря
прибыл с официальным визитом в Ташкент. В международном аэропорту
высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
После короткой беседы делегация Афганистана направилась в отведенную для
нее резиденцию.
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