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Тёмная ночь...

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани 4 декабря прибыл с официальным визитом в Ташкент. В международном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. После короткой беседы делегация Афганистана направилась в отведенную для нее резиденцию.

Тёмная ночь...


Соб. инф.



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Просмотров: 389     5 декабря 2017



 
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