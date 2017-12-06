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Признание Биткоина

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., управляющая Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). По данным агентства, первые торги могут пройти уже 18 декабря, при этом на бирже утверждают, что готовы стартовать «хоть сейчас».

Кроме того, купить бинарные опционы на биткоин можно будет через брокера Cantor Exchange, который входит в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald, также получившую разрешение американских властей.

Заметим, что наше издание с осени дает курс криптовалюты по отношению к национальной валюте Узбекистана - суму.

Признание Биткоина


Соб. инф.



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Просмотров: 522     6 декабря 2017



 
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