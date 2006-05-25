Следи за текстом

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Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила о проведении проверки по факту оскорбления хокимом города Андижана, председателем Андижанского городского Совета (Кенгаша) народных депутатов Д.Рахматуллаевым руководителей образовательных учреждений города нецензурной бранью. Как сказано в тексте сообщения, с учётом того, что «в действиях Д.Рахматуллаева имеются признаки административного правонарушения, которое должно быть рассмотрено в судебном порядке, прокуратурой области в Кенгаш народных депутатов внесено представление о получении согласия на привлечение Д.Рахматуллаева к ответственности. В настоящее время данное представление рассматривается Кенгашем».

О том, что глава администрации Андижана кроет матом преподавательский состав городских учебных заведений поведала узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик»). Она же подкрепила информацию аудиозаписью, скорее всего, сделанной участниками разговора на повышенных тонах. Днями позже «Озодлик» сообщил, что отныне при входе в здание администрации у людей отбирают мобильные телефоны, чтобы исключить распространение фактов, подобных тому, что вызвал интерес прокуратуры.

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Соб. инф.



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Просмотров: 163     7 декабря 2017


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